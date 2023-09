Ογδοντάχρονος το τελευταίο θύμα του κορωνοϊού στην Αυστραλία

Ενας ηλικιωμένος 80 ετών που είχε προσβληθεί απο κορωνοϊό κατέληξε στη Βρισβάνη, όπως ανακοίνωσαν σημερα οι αρχές της πολιτείας.





Κύρια σημεία





80χρονος το τελευταίο θύμα του κορωνοϊού στην Αυστραλία

μολύνθηκε στις Φιλιππίνες

η Αυστραλία δεν εντάσσει το εμβόλιο της Johnson&Johnson στο πρόγραμμα εμβολιασμών

Ο άντρας είχε επιστρέψει στη Κουηνσλάνδη απ΄τις Φιλιππίνες στις 20 Μαρτίου και πέντε μέρες αργότερα διαγνώστηκε με κορωνοιό όταν εισήλθε στο νοσοκομείο Prince Charles Hospital της Βρισβάνης.





Οπως είπε η πρωθυπουργός της πολιτείας Annastacia Palaszczuk, ο ηλικιωμένος μολύνθηκε απ΄τον ιό κατά την παραμονή του στις Φιλιππίνες.





Πρόκειται για τον έβδομο θάνατο απο κορωνοϊό στην πολιτεία.





Σύμφωνα με την υπουργό υγείας της Κουηνσλάνδης Yvette D'Ath ο ηλικιωμένος κατέληξε χθες βράδυ και υπενθύμισε πόσο επικύνδινος είναι ο ιός.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της ανώτατης ιατρικής συμβούλου της πολιτείας Jeannette Young, η οποία υπενθύμισε πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού:





So, I'm in the over-50 age group, so I will be - as soon as I am able to be, and it's offered to me - getting the AstraZeneca vaccine. That's really important. There is the new advice going forward, of course, that anyone under 50 should preferentially be offered the Pfizer vaccine if it's available. But it doesn't stop people getting the AstraZeneca vaccine if they're under 50.





Η Κουηνσλάνδη κατέγραψε δύο νέα κρούσματα κορωνοιού. Και τα δύο βρίσκονται σε ξενοδοχείο καραντίνας.





Εν τω μεταξύ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέκλεισε το ενδεχόμενο αγοράς του εμβολίου της Johnson & Johnson.





Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση για έγκριση του εμβολίου απ΄την αρμόδια αρχή της Αυστραλίας.





Η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρεία καθώς εξετάζονταν η ένταξη του εμβολίου της στο πρόγραμμα εμβολιασμών.





Ωστόσο, με ανακοίνωση του υπουργού υγείας Γκρεγκ Χαντ η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα προχωρήσει στην αγορά του εμβολίου αυτού – τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση – με το αιτιολογικό ότι είναι παρόμοιο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη





H Ευρώπη ξεπέρασε χθες Δευτέρα το ένα εκατομμύριο θανάτους από κορωνοϊό απ΄τον Δεκέμβριο του 2019 όταν εντοπίστηκε ο ιός στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.





Το πρακτορείο βασίζεται σε επίσημα δεδομένα.





Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώνεται σε έξη χώρες: την Βρετανία, την Ιταλία, τη Ρωσία , τη Γαλλία, και στην Ισπανία. Στις χώρες αυτές καταγράφονται 6 στους δέκα θανάτους.





Ωστόσο, από τα τέλη Μαρτίου, η καμπύλη του αριθμού θανάτων έχει σταθεροποιηθεί. Η Ευρώπη κατέγραψε 27.036 θανάτους την περασμένη εβδομάδα, κατά μέσο όρο 3.900 την ημέρα.