'Ελλειψη αντιβιοτικών στην Αυστραλία

Τα αντιβιοτικά συνήθως είναι άμεσα διαθέσιμα και οι τιμές τους είναι προσιτές ωστόσο, γιατροί και φαρμακοποιοί αναζητούν εναλλακτικές λύσεις υποστηρίζουν ότι το θέμα είναι πιο πολύπλοκο απ΄ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος.





Οπως είπε ο Mike Yang, φαρμακοποιός, με πείρα 16 ετών μιλώντας στην SBS για τις ελλείψεις σε αντιβιοτικά έδωσε το εξής παράδειγμα: πρόσφατα μια μητέρα προσπαθόντας να βρεί αντιβιοτικά για τον γιό της πήγε σε πέντε φαρμακεία ανάμεσά τους και το φαρμακείο που εργάζεται ο ίδιος - χωρίς αποτέλεσμα.





Στο πέμπτο φαρμακείο ο φαρμακοποιός τον κάλεσε και του ζήτησε να φτιάξει το αντιβιοτικό για το συγκεκριμένο άτομο:





“So for example, I had this customer who went to five different pharmacies and couldn’t get this antibiotics for her son and I, and then the pharmacist actually refer back to me and say ‘oh, why don’t you try compounding".





Ο κ. Yang λέει ότι ειδικευμένοι φαρμακοποιοί μπορούν να φτιάξουν αντιβιοτικά αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ο ασθενής δεν μπορεί να δεχτεί τα έτοιμα αντιβιοτικά.





Και πρόσθεσε ότι το γεγονός αυτό και μόνο δείχνει τον βαθμό των ελλείψεων σε ουσιαστικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως:





“It’s scary because one, it costs a lot of money and, and two, that really highlights the real shortage of this essential medications to everyday Australians.”





Μέχρι στιγμής πάνω από 360 φάρμακα είναι σε έλλειψη στην Αυστραλία – με 45 από αυτά να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο έλλειψεις.





Ωστόσο, η υπηρεσία Θεραπευτικών Προϊόντων (γνωστή με τα αρχικά TGA) είπε ότι ο αριθμός αυτός - των 360 φαρμάκων - είναι μικρότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών.





Όσον αφορά τα αντιβιοτικά, στη λίστα ελλείψεων υπάρχουν περίπου 20.





Ο επικεφαλής του TGA, επίκουρος καθηγητής John Skerritt, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση με τα αντιβιοτικά είναι απ΄τις χειρότερες και πρόσθεσε ότι οι ελλείψεις δεν παρατηρούνται μόνο στην Αυστραλία αλλά και σε άλλες χώρες:





“It’s one of the worst clusters of antibiotic shortages and the issue is there seems to be no single factor that’s caused it. We have to remember of course that in the northern hemisphere, they’re in the middle of winter and there’s a lot of chest and other bacterial infections and so this shortage is not just in Australia.”





Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι φυσικές καταστροφές έπαιξαν ρόλο στις ελλείψεις που παρατηρούνται.





Ο Δρ Michael Wright είναι ο Αντιπρόεδρος της Βασιλικής Ένωσης Γενικών Γιατρών της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο όλο ζήτημα - μιά λύση που θα επιτρέψει στους ασθενείς άμεση πρόσβαση στα αντιβιοτικά που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται - και οι περιπτώσεις αυτές είναι περιορισμένες σε αριθμό - και χωρίς να επιδεινώνεται η ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά που εμφανίζουν ορισμένα βακτήρια:





We need to fix this problem with a long-term solution so that patients can access the antibiotics when the need them, in the limited circumstances that they need them, and without worsening antibiotic resistance. Dr Michael Wright, vice president RACGP, NSW

Η TGA υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετά μέτρα που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ζητήματος, ανάμεσά τους και η εξεύρεση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων.





Ο επίκουρος καθηγητής John Skerritt μιλώντας για τα μέτρα αυτά αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τα αποθέματα των φαρμακευτικών εταιρειών που προμηθεύουν την αυστραλιανή αγορά.





"Απ΄τον Ιούλιο φέτος οι εταιρείες που λαμβάνουν χρήματα μέσω του Προγράμματος Επιδοτούμενων Φαρμάκων (PBS) θα υποχρεούνται να έχουν αποθεματικά τεσσάτων με έξη μηνών" είπε.





Παραδέχθηκε ωστόσο, ότι οι ελλείψεις δεν θα ήταν τόσο μεγάλες αν τα φάρμακα κατασκευάζονται στην Αυστραλία και δεν παρέλειψε να τονίσει ότι είναι αδύνατο να κατασκευαστούν εδώ όλα τα φάρμακα:





“We have a register of all the products that are approved for use in Australia. Looking at medicines at large, together with medical devices and other products that we regulate we have almost a hundred thousand of those products and there’s no way on earth that Australia could make all hundred thousand of those products. That's even a bigger challenge than asking us to make every brand and make and model of car that's on the world market."