Ένα ακόμη βήμα για την επίλυση του εκκλησιαστικού προβλήματος στην Αδελαΐδα

Αυτό που μπορεί να ειπωθεί σαν γενικό συμπέρασμα είναι ότι έγινε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιθανής επίλυσης του λεγομένου «εκκλησιαστικού προβλήματος» το οποίο για δεκαετίες ταλανίζει την παροικία μας στην Νότια Αυστραλία.





Πριν μερικούς μήνες έγινε το πρώτο βήμα με την συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο με τον κ. Μακάριο. Χθες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να απευθύνουν ερωτήσεις στον προκαθήμενο της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία τα ίδια τα μέλη. Το τί μέλλει γενέσθαι, θα αποφασιστεί σε προσεχείς συνελεύσεις, όπου τα μέλη θα έχουν τον τελικό λόγο.





Ο Αρχιεπίσκοπος, χθες το απόγευμα λίγο μετά τις 4, κατέφθασε στο κατάμεστο Olympic Hall της Κοινότητας. Συνοδεύονταν από τον Επίσκοπο Σινώπης Σιλουανό και τον Επίσκοπο Χαριουπόλεως Βαρθολομαίο. Τον Σεβασμιώτατο υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Παναγιώτης Γκαρδιακός, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.





Ο Αρχιεπίσκοπος παρέμεινε στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας περίπου δυόμισι ώρες, μισή ώρα παραπάνω απ’ ότι αρχικά είχε προβλεφθεί. Κι αυτό γιατί πολλά μέλη ήθελαν να του μιλήσουν από κοντά στο τέλος του διαλόγου. Να σημειωθεί ότι σχεδόν τριακόσια μέλη παρευρέθηκαν σε αυτή την συγκέντρωση και η υποδοχή που επιφύλαξαν στον Αρχιεπίσκοπο ήταν θερμή.









Μακάριος: δεν θέλουμε καμία ανάμειξη στα περιουσιακά

Ο κ. Μακάριος δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις, οι κύριες από τις οποίες είχαν να κάνουν με το εξής: Σε περίπτωση επίλυσης του εκκλησιαστικού προβλήματος και πιθανή πνευματική υπαγωγή της Κοινότητας στην Αρχιεπισκοπή, εάν η Αρχιεπισκοπή θα επιδιώξει καθ’ οιονδήποτε τόσο ανάμειξη στις περιουσιακές υποθέσεις της Κοινότητας.





Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε επανειλημμένως και κατηγορηματικά ότι η Αρχιεπισκοπή σέβεται το αυτοδιοίκητο της Κοινότητας, δεν πρόκειται να αναμειχθεί στις περιουσιακές υποθέσεις της και ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την επίλυση του εκκλησιαστικού ζητήματος.



Παναγιώτης Γκαρδιακός: ο τελικός λόγος θα ανήκει στα μέλη μας

Με το πέρας της συγκέντρωσης ο πρόεδρος της Κοινότητας, Παναγιώτης Γκαρδιακός μίλησε στο μικρόφωνο της εκπομπής μας. Μας είπε ότι ήταν ένα γεγονός ιστορικής σημασίας και ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια που επισκέπτεται Αρχιεπίσκοπος την Κοινότητα για να μιλήσει.





Μας ανέφερε πως « ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε στις ερωτήσεις, ενίοτε δύσκολες, με αγάπη, με σεβασμό και με ειλικρίνεια ».





Πρόσθεσε ότι « η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας είναι μία δημοκρατική Κοινότητα με 93 χρόνια παρουσίας και δράσης και ότι το επόμενο βήμα θα αποφασιστεί από τα μέλη της ».





Όπως μας ενημέρωσε, σε δύο εβδομάδες πραγματοποιείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα συζητηθούν όλα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο.





Καταληκτικά μας είπε ότι είναι τιμή τους σαν Κοινότητα να υπάρχει ανοιχτός διάλογος και επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να δείξει γενναιότητα και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.





Για την Κοινότητα αλλά και τον ίδιο ήταν μία ιστορική ημέρα και δήλωσε πως έχει την πεποίθηση ότι ήταν ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση του προβλήματος που διχάζει την παροικία της Νότιας Αυστραλίας για 63 χρόνια.





Να σημειωθεί, ότι την εκδήλωση συντόνισε ως παρουσιαστής και έχει κι αυτό τη σημασία του, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Ευστάθιος Γεωργανάς.





Ιστορική επίσκεψη στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια ποιμαντικής επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος πραγματοποίησε ιστορική επίσκεψη στo Ολυμπιακό Σπίτι (Olympic House), όπου συναντήθηκε και μίλησε με περισσότερα από 300 μέλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας (ΕΟΚΝΑ).





Τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος συνοδευόταν από τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Σινώπης κ. Σιλουανό και Χαριουπόλεως κ. Βαρθολομαίο και τον Ιερωλογιότατο Αρχιδιάκονο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας πατέρα Αθηναγόρα, υποδέχθηκαν στην είσοδο του ιστορικού χωλ της Κοινότητας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.





Είναι η πρώτη φορά, εδώ και 60 και πλέον χρόνια, που Αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας επισκέπτεται τον οργανισμό.





Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είπε: «Θα εκφράσω κι εγώ τη χαρά μου και τη συγκίνησή μου που σήμερα είμαστε όλοι μαζί και βλέπω τα πρόσωπά σας. Κι αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Να βλέπει ο ένας τον άλλο. Γιατί ξέρετε, το καλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι αυτό το οποίο λέγεται από τα μάτια».





«Κι αν μου πείτε αυτή τη στιγμή να σας πω τι βλέπω εγώ, θα σας πω ότι βλέπω ανθρώπους πολύ ευλογημένους, με πολύ φως στο πρόσωπό τους, χωρίς να εξαιρώ κανέναν. Θεωρώ ότι έχω απέναντί μου όμορφες ψυχές, εσάς. Που αγαπάτε το Χριστό, αγαπάτε την Εκκλησία, αγαπάτε τον Ελληνισμό. Κι επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, η αγωνία μου η ποιμαντική, ως Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, είναι αυτή η αγάπη να μην είναι χωρισμένη. Nα είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και ενωμένοι». «Δεν υπάρχει περιθώριο για διχασμό», είπε ο Αρχιεπίσκοπος.





« Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το όραμά μου, θα σας πω ότι είναι να δυναμώσει ο Ελληνισμός και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για διχασμό. Δεν ήρθα για να κρίνω το παρελθόν. Ήρθα για να δούμε ότι όλοι μαζί είμαστε στο παρόν και για να σας πω, ότι όλοι μαζί πρέπει να προσέξουμε πως θα χτίσουμε το μέλλον », ανέφερε ο Σεβασμιώτατος.





Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΝΑ, Παναγιώτης Γκαρδιακός, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα μέλη της Κοινότητας για το «ανοιχτό μυαλό και την ανοιχτή τους καρδιά» και τους ευχαρίστησε για τη δύναμη και το θάρρος που επιδεικνύουν.





«Καταλαβαίνω ότι για κάποιους από εσάς χρειάζεται δύναμη και μεγάλο κουράγιο για να είστε εδώ μαζί μας και γι' αυτό, σας ευχαριστώ», είπε ο κ. Γκαρδιακός.





«Η σημερινή συνάντηση, είναι πράγματι σπουδαία περίσταση για την Κοινότητά μας», τόνισε.





«Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά από το 1960 που Αρχιεπίσκοπος της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας μας επισκέπτεται και δέχεται να εμπλακεί σε διάλογο».





« Σεβασμιώτατε, νωρίτερα φέτος, όταν είχαμε την εισαγωγική μας συνάντηση, δηλώσατε ότι ήσασταν πρόθυμος να έρθετε ενώπιον των μελών μας, ώστε να τα γνωρίσετε και να μιλήσετε μαζί τους με αγάπη και ειλικρίνεια. Σας ευχαριστώ που κρατήσατε το λόγο σας. Στα αγαπημένα μας μέλη της κοινότητάς μας, σας παροτρύνω να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Ας προχωρήσουμε μαζί με ενότητα, εμπιστοσύνη και κατανόηση. Ας κάνουμε τα σωστά βήματα για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και τα εγγόνια μας δε θα επηρεαστούν αρνητικά από αποφάσεις που λάβαμε στο παρελθόν », σημείωσε ο κ. Γκαρδιακός.





Τις ομιλίες, ακολούθησε συνεδρία Ερωτήσεων και Απαντήσεων (Q&A) κατά την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απάντησε απευθείας σε ερωτήσεις μελών σχετικά με το πώς μια πιθανή επανένωση θα επηρεάσει τις εκκλησιαστικές υπηρεσίες, την έκδοση πιστοποιητικών, τους κληρικούς και τα περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας.





Απευθυνόμενος στα νεότερα μέλη της ΕΟΚΝΑ, ο Επίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Βαρθολομαίος, εξήγησε πώς λειτουργεί η κανονικότητα στις τάξεις της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας απηχώντας το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου ότι: «…ενότητα θέλουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος το είπε και προτίθεται να το κάνει και γραπτώς. Δε θέλουμε την περιουσία σας. Αντιθέτως, θέλουμε να έχετε περισσότερα απ’ όσα ήδη έχετε και θέλουμε ως Αρχιεπισκοπή να σας βοηθήσουμε με τα διάφορα προγράμματα που έχουμε, ώστε η Κοινότητά σας να μεγαλώσει. Να έχετε παιδιά και νέους».





Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΟΚΝΑ, Παναγιώτη Γκαρδιακό, να δωρίζει στον Αρχιεπίσκοπο μια ορχιδέα ως ένδειξη σεβασμού και ελπίδας και στη συνέχεια τα μέλη είχαν την ευκαιρία να χαιρετίσουν και να συνομιλήσουν με τον Σεβασμιώτατο και τη συνοδεία του.



His Eminence Archbishop Makarios of Australia makes historic visit to Greek Orthodox Community of South Australia, meets with large crowd of members

On Sunday 12 November 2023, during a Pastoral visit to the capital of South Australia, His Eminence Archbishop Makarios of Australia made a historic visit to the Olympic House, where he met with and addressed more than 300 members of the Greek Orthodox Community of South Australia (GOCSA).





Joined by His Grace Bishop Silouan of Sinope, His Grace Bishop Bartholomew of Charioupolis, and the Reverend Archdeacon Athinagoras, His Eminence was welcomed by members of the Administrative Council at the historic hall of the Community for the first time in over 60 years.





Addressing the attendees, Archbishop Makarios said: “ I am moved today because we are all together, and I see your faces, for what is most important in human interaction is what is communicated through the eyes .”





“ I can see people blessed, with light on their faces. All of you love God, the Church, and Hellenism, and because of this, my concern as the Primate of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia is for that love not to be divided.





« If you ask me what my vision is, I will tell you that it is for Hellenism to become stronger and for this to happen, we need to be united. There is no room for division.





I did not come here to judge the past but to tell you that we need to seek ways to collectively shape the future », said Mr Makarios.





GOCSA President, Peter Gardiakos, expressed his gratitude to the members in his opening speech for their “ open minds and open hearts ” and thanked them for showing strength and courage.





“ I understand that for some of you, it takes strength and great courage to be here with us, and for that, I say thank you ,” Mr Gardiakos added.





“ This indeed is a significant occasion for our Community ,” he said. “ I believe it to be the first time since 1960 that an Archbishop of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia has openly visited us and welcomed dialogue .”





“ Your Eminence, earlier this year you stated that you were willing to come before our members to engage and speak directly with them in a loving and open manner. I thank you for keeping true to your word. To our beloved community members, let us take this journey together. Let us move forward together in unity, trust and understanding. Let us take the right steps to ensure our children and grandchildren are not adversely affected by our decisions of the past ”, said Mr Gardiakos, whilst addressing his Eminence and the members present





During the hour-long Q&A session that followed, Archbishop Makarios answered questions from members regarding how a potential reunification would affect GOCSA’s ecclesiastical services, issuance of certificates, the clergy and the Community’s property.





Speaking to the younger members of the Community, His Grace Bishop Bartholomew of Charioupolis reinforced Archbishop’s remarks, stating “unity is all we want. His Eminence has said, and he is willing to write it, we don’t want money. To the contrary, we want you to have more than you already have and we want to assist you through our various programs. We want your community to grow. We want you to have children and youth.” “There is no room for division,” the Archbishop said.





The event concluded with GOCSA President Peter Gardiakos gifting the Archbishop an orchid as a sign of respect and hope, before Archbishop Makarios took his time to personally greet and speak candidly with members present.





Επιστολή από τον Γιάννη Λεσσέ

Εν τω μεταξύ, σήμερα το απόγευμα έφθασε στο πρόγραμμά μας ηλεκτρονικό γράμμα από τον πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Λεσσέ. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα υπήρχε επιστολή προς το ΔΣ από τις 8 Νοεμβρίου 2023,, υπογεγραμμένη από 13 άτομα- μέλη της Κοινότητας, με την οποία ετίθεντο επ’ όψιν του Συμβουλίου διάφορα θέμα εν όψει τις συνάντησης που θα γινόταν χθες με τον Αρχιεπίσκοπο. Τα έγγραφα παρατίθενται παρακάτω.





