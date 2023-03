Επίθεση στο Αμβούργο αφήνει επτά νεκρούς

Η επίθεση που σημειώθηκε χθες βράδυ (τοπική ώρα) στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, το Αμβούργο, άφησε τουλάχιστον επτά νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.





Οπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένας ή και περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ κατά ανθρώπων που βρίσκονταν σε εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά γύρω στις 9 χθες το βράδυ στην περιοχή Gross Borstel του Αμβούργου.





Οπως μεταδίδει η Deutche Welle όλοι οι νεκροί φέρουν τραύματα από σφαίρες.





Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση άφησε «αρκετά θύματα» χωρίς ωστόσο να διευκρινήσει τον αριθμό τους.





Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν τέσσερις γύροι πυροβολισμών ενώ δύο αυτήκοοι μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι έκαναν λόγο για τουλάχιστον 12 πυροβολισμούς.





Εικάζεται ότι ένας δράστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς.





Ο Holger Vehren εκπρόσωπος της αστυνομίας του Αμβούργου έιπε ότι τουλάχιστον ένας πυροβολισμός ακούστηκε όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο της επίθεσης:





"The police officers who went in there then also found people who have been seriously injured by firearms and some fatally injured. The officers themselves then also heard another shot from the upper part of the object and went upstairs and found another person there as well."





Ο ίδιος είπε ακόμη ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους.