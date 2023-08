Υπέρ της AUKUS ο Αλμπανίζι παρά τις εσωκομματικές ενστάσεις

Ο πρωθυπουργός και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος 'Ανθονι Αλμπανίζι στην παρέμβασή του στο συνέδριο του κόμματος σήμερα μίλησε υπερ της συμφωνίας AUKUS που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση του Σκοτ Μόρισον το 2021.





Η συμφωνία ανάμεσα στην Αυστραλία, την Βρετανία και τις ΗΠΑ ύψους 360 δις δολαρίων θα ενισχύσει το αμυντικό σύστημα της χώρας με πυρηνοκίνητα υποβρύχια.





Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμη και εντός του Εργατικού κόμματος και αποτελεί φλέγον ζήτημα στο συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Βρισβάνη.





Ο υπουργός Άμυνας Richard Marles στην ομιλία του στο συνέδριο του Εργατικού σήμερα τάχθηκε υπέρ της αμυντικής συμφωνίας AUKUS λέγοντας ότι χωρίς τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια η Αυστραλία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. «Αν αφαιρέσουμε τα πυρηνοκίνητα απ΄την συζήτηση η χώρα μας θα είναι εκτεθειμένη και δεν θα μπορούμε να μιλάμε για εθνική αυτοδυναμία» είπε ο κ. Μαρλς:



"We are talking about nuclear propulsion and without it, we will not have in 2040, the same submarine capability that Paul Keating gave us in the year 2000. And if we take submarines off the table, we will never have left our country more exposed and that will undermine the whole idea of Australian self-reliance, which is at the heart of our platform."





Ορισμένα συνδικάτα, βασικό στέλεχος της ραχοκοκαλιάς του Εργατικού, έχουν ταχθεί ανοιχτά κατά της αμυντικής συμφωνίας AUKUS, όπως για παράδειγμα το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων.





«Θα πρέπει να τεθούν κάποια σοβαρά ερωτήματα» είπε ο Michael Wright γραμματέας του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων και συνέχισε λέγοντας « είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα? Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος για να ξοδεψουμε 360 δις δολάρια?».





Ο Πρωθυπουργός Anthony Albanese παρενέβη με την ομιλία του στην συζήτηση για το εάν το Εργατικό Κόμμα πρέπει να ενσωματώσει την υποστήριξη για πυρηνικά υποβρύχια στην εθνική του πλατφόρμα, απευθύνοντας έκκληση στα μέλη του κόμματος.





Ο κ.ο Αλμπανίζι πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της συμφωνίας δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει ασφάλεια στην απομόνωση».