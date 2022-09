Η συμφωνία AUKUS βρίσκεται σε 'καλό δρόμο' υποστηρίζει η κυβέρνηση

Πενήντα περίπου εκπρόσωποι της Βρετανίας και των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αυστραλία αυτές τις μέρες. Πρόκειται για μέλη των αποστολών των δύο χωρών -συμμάχων της Αυστραλίας που συμμετέχουν στις συζητήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της τριμερούς συμφωνίας AUKUS.





H αμφιλεγόμενη αυτή συμφωνία, που ανακοινώθηκε πριν ένα χρόνο, προβλέπει την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων που θα προστεθούν στον ναυτικό στόλο της Αυστραλίας.





Η ανακοίνωση της AUKUS αιφνιδίασε ακόμη και τους ειδικούς σε θέματα αμυντικής στρατηγικής αφού για να υλοποιηθεί προυπόθετε την κατάργηση του συμβολαίου που η Αυστραλία είχε ήδη υπογράψει με την Γαλλία για κατασκευή υποβρυχίων.





Η κίνηση αυτή της τότε κυβέρνησης Μόρισον κόστισε στην χώρα $800 εκ. δολάρια που η Αυστραλία αναγκάστηκε να καταβάλει στην Γαλλία ως αποζημίωση.





Τώρα, ένα χρόνο μετά, η Αυστραλία έχει μεν αλλάξει κυβέρνηση ωστόσο οι πληροφορίες για την συμφωνία AUKUS παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.





Η κυβέρνηση Αλμπανίζι αρνήθηκε να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το κόστος αυτού του τεράστιου προτζεκτ της κατασκευής πυρηνικών υποβρυχίων.





Επίσης ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με τον τύπο των υποβρυχίων που θα αποκτήσει η Αυστραλία κυρίως με αμερικανική και βρετανική τεχνογνωσία.





Ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας Richard Marles σε σημερινές του δηλώσεις είπε ότι ο τελικός τύπος υποβρυχίων που θα υιοθετήσει η Αυστραλία θα είναι ένα σκάφος που θα χρησιμοποιείται είτε απ΄την Βρετανία είτε απ΄τις ΗΠΑ:



"Obviously it is desirable that the submarine we ultimately operate is also operated by another country. And that way, there is a shared experience in operating the platform."





Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι το τελικό κόστος των πυρηνικών υποβρυχίων ενδέχεται να ανέλθει σε ποσό διπλάσιο από εκείνο της προηγούμενης συμφωνία με την Γαλλία ύψους 90 δις.





Ο κ. Μαρλς είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή των πυρηνικών υποβρυχίων, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος θα δοθούν τον Μάρτιο ενώ υπογράμμισε παράλληλα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αυστραλίας για την μείωση των πυρηνικών όπλων:



"It is on track. And the decision - the solution if you like - how we will put this together, is starting to take shape. So we do have a sense of what that optimal pathway will look like. But we will be announcing all of that in the first part of next year, which is when we intend to do that. Along with how quickly we can get his. And the cost. And making sure this is consistent with our non-proliferation obligations which is very important as well. "