Η Αυστραλία κλείνει τα σύνορα σε εννέα Αφρικανικές χώρες

H Αυστραλία κλείνει από σήμερα τα σύνορά της σε εννέα χώρες της νότιας Αφρικής και θα ακυρώσει όλες τις πτήσεις απ΄τις χώρες αυτές, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός υγείας Γκρεγκ Χαντ καθώς αυξάνεται η ανησυχία, παγκοσμίως, για την νέα μετάλλαξη του κορωνοιού – την μετάλλαξη Ομικρον.





Όλοι οι Αυστραλοί πολίτες και τα μέλη της οικογένειάς του που ταξίδεψαν στις χώρες αυτές το περασμένο δεκαπενθήμερο θα πρέπει να μπουν σε αυτοπεριορισμό (σε καραντίνα δηλαδή) για 14 μέρες, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.





Το μέτρο αυτό ισχύει και για τους ξένους φοιτητές, τα άτομα που έχουν βίζα περιορισμένου χρόνου – ανάμεσά τους και οι μετανάστες με δεξιότητες – που ταξίδεψαν σ’ αυτές τις χώρες.





ΟΙ μη -Αυστραλοί πολιτες δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στην Αυστραλία, μέχρις νεωτέρας.





Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα βρίσκονται ήδη σε ισχύ.





Ο υπουργός υγείας Γκρεγκ Χαντ σε δηλώσεις του σήμερα είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση στενά και δεν θα διστάσει να λάβει περισσότερα μέτρα:





"If the medical evidence shows that further actions are required we will no hesitate to take them. And that may involve strengthening or expanding the restrictions. It may involve reducing the restrictions and the temporary measures which we have put in place. No person who has been in the nine southern African countries can enter Australia unless they're Australian citizens residents or dependent, and if they fall into that category they must have 14 days supervised quarantine."





Ο ίδιος είπε ακόμη ότι η Αυστραλία βρίσκεται σε καλυτερη θέση απ΄οτι άλλες χώρες να αντιμετωπίσει τη νέα μετάλλαξη λόγω της υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης αλλά θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την προστασία των πολιτών.





Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον στην Αυστραλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.





Ποιες είναι οι χώρες της νότιας Αφρικής:





Πρόκειται για τη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, τη Ζιμπάμπουε, τη Μποτσουάνα, το Λεσότο, την Εσουατίνι, τις Σεϊχέλες και τη Μοζαμβίκη.





Περίπου 100 άτομα που έχουν ταξιδέψει σε νοτιοαφρικανικές χώρες εισήλθαν στην Αυστραλία απ΄την 1 η Νοεμβρίου – όταν άνοιξαν τα σύνορα - όπως είπε σήμερα ο αρχίατρος της Αυστραλίας Paul Kelly.





Το νέο στέλεχος του κορωνοιού έχει ονομαστεί Ομικρον απ΄τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μέχρι στιγμής παρουσίασε 30 μεταλλάξεις.