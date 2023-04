Η Αυστραλία τίμησε την Ημέρα των ANZACs

Η σημερινή μέρα ξεκίνησε με την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιείται τα ξημερώματα. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην συγκεκριμένη εκδήλωση σ΄’ολη τη χώρα για να τιμήσουν τους Αυστραλούς που πολέμησαν και κυρίως εκείνους που έπεσαν μαχόμενοι στα πεδία των μαχών. Επίσης, οι σημερινές εκδηλώσεις τιμούν και όσους υπηρετούν σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.





Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Αυστραλιανό Μνημείο Πολέμου (Αustralian War Memorial) στην Καμπέρα, ο pρωθυπουργός Anthony Albanese απέτισε φόρο τιμής σε όλους όσοι υπηρέτησαν τη χώρα κάνοντας ειδική μνεία στους ιθαγενείς που κατατάχθηκαν και πολέμησαν στους διάφορους πολέμους στους οποίους συμμετείχε η Αυστραλία.





«Σε όλη τη χώρα σήμερα το πρωί οι Αυστραλοί συγκεντρώθηκαν εν ειρήνη.» είπε ο κ. Αλμπανίζι και συνέχισε «Ελεύθεροι πολίτες ενός περήφανου και ελεύθερου έθνους. Εκατόν οκτώ χρόνια αφότου αυτοί οι πρώτοι Anzac ξεκίνησαν με τις βάρκες τους..... τους θυμόμαστε και όλους όσους ακολούθησαν» Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «μια μέρα θα σταματήσουν οι πόλεμοι, ότι η ειρήνη θα επικρατήσει και θα μπορέσουμε τότε να σταματήσουμε να αναγράφουμε ονόματα στα μνημεία."





"Across our country this morning Australians have gathered in peace. Free citizens of a proud and free nation. One hundred and eight years after those first Anzacs set off in their boats, we remember them and all who followed. And we reflect on all that has been made possible by generations of sacrifice. We hope that war will one day be done, that the cause of peace will prevail, and we can stop inscribing names on memorials."





Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την 108η επέτειο της απόβασης στην Καλλίπολη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.





Οπως και στα προηγούμενα χρόνια, πολλά άτομα συμμετέχουν στις σημερινές εκδηλώσεις για να τιμήσουν τους συγγενείς τους που πήραν μέρος σε διάφορες πολεμικές συγκρούσεις – όχι μόνο στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και στους μετέπειτα πολέμους.





Κυρίως στην επιμνημόσυνη δέηση τα ξημερώματα καθώς και στις παρελάσεις παίρνουν μέρος απόγονοι πολεμιστών.





‘Ενας βετεράνος που παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση στην Παραμάτα μίλησε στο SBS News για τον παππού του που πολέμησε στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο και τον πατέρα του που πολέμησε στο Βιετνάμ:



It's an important day for my family. We were all servicemen. My grandfather was in the second World War. My father was a Vietnam veteran. And all of my brothers and I have all served in the Australian army at various points. And so it's a great day for reflection, not only for them and their service, but for their mates that they lost during the wars as well.

Στις σημερινές τελετές και εκδηλώσεις μνήμης έγιναν αναφορές και στην προσφορά των Νεοζηλανδών που πολέμησαν και σκοτώθηκαν μαζί με τους Αυστραλούς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το ακρωνύμιο ANZAC παράγεται απ΄τα αρχικά των λέξεων Australian New Zealand Army Corps.







Πολύ σημαντική ήταν η υπενθύμιση του υποναύαρχουν Christopher Smith στην σημερινές εκδηλώσεις στο Σύδνεϋ. Στην ομιλία του στην ίδια τελετή υπενθύμισε στους παρεβρισκομένους ότι η Ημέρα των ΑΝΖΑΚς δεν αποτελεί γιορτή για τον πόλεμο.