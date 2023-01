H Αυστραλιανή πολιτεία βραβεύει Ελληνοαυστραλούς

Φέτος, στην 2 η κατά σειρά κατηγορία του Αξιωματικού του Τάγματος της Αυστραλίας (Officer in the General Division of the Order of Australia-AO) βραβεύεται ο δικαστής Αιμίλιος Κύρου ( Emilios John Kyrou ) από την Βικτώρια για τις υπηρεσίες του στην δικαιοσύνη, τον νομικό κλάδο, σε επαγγελματικούς συνδέσμους και την κοινωνία.





Στην 3 η κατηγορία (Μέλος του Τάγματος της Αυστραλίας- Member in the General Division of the Order of Australia-AM), βραβεύεται η Μαίρη Πατέτσου ( Mary Patetsos ) από τη Νότια Αυστραλία για τις υπηρεσίες της σε υποθέσεις Πολυπολιτισμού και τον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων, μέσα από διάφορες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια.





Στην ίδια κατηγορία, ΑΜ, βραβεύεται ο Χαρίλαος Ξυδάς ( Harilaos Xydas ) από την Δυτική Αυστραλία για τις υπηρεσίες του στον κλάδο των κατασκευών.





Στην 4 η κατηγορία, δηλαδή το μετάλλιο στην γενική κατηγορία του αυστραλιανού τάγματος, ΟΑΜ (Medal of the Order of Australia in the General Division) βραβεύονται οι:





Ελισάβετ Εξηντάρη ( Elizabeth Exintaris ) από την Βικτώρια, για τις υπηρεσίες της στην κοινωνία , ιδίως μέσα από τον τομέα της μουσικής.





Εμμανουήλ Καλλίνικος ( Emanuel George Callinicos ) από την Κουηνσλάνδη για τις υπηρεσίες του στην ελληνική παροικία της Κουηνσλάνδης.





Αλεξάνδρα Βακιτσίδη ( Alexandra Vakitsidis ) από τη Νότια Αυστραλία για τις υπηρεσίες της στην ελληνική παροικία της Αδελαΐδας.





Με το Μετάλλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Medal-PSM) βραβεύεται η Dedorah Lynnne Efthymiades από την Αυστραλιανή Περιοχή Πρωτευούσης για τις υπηρεσίες της στην δημόσια εκπαίδευση και ειδικά στην συμβολή της σε μεταρρυθμίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της ACT.





Με το μετάλλιο της προσφοράς στις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες (Australian Corrections Medal – ACM) βραβεύεται η Denise Constantinou από τη ΝΝΟ.





Με το στρατιωτικό παράσημο της Διακεκριμένης Υπηρεσίας (Conspicuous Service Cross) βραβεύεται ο Συνταγματάρχης John George Papalitsas.





Τέλος, να σημειώσουμε ότι στους βραβευθέντες σήμερα είναι και τα ονόματα του Dr Alfred John ZERFAS , από το Brunswick της Βικτώριας που τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στην διεθνή κοινότητα με την ιδιότητά του επιδημιολόγου και της κυρίας Pauline MANISKAS , από το Wamberal της ΝΝΟ, η οποία τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της στην κοινότητα του Central Coast. Το SBS Greek επικοινώνησε και με τους δύο, αλλά έως την ώρα της δημοσίευσης του παρόντος, δεν μας είχαν επιβεβαιώσει την ελληνική καταγωγή τους.





Συνολικά σήμερα λαμβάνουν διακρίσεις πάνω από 1000 Αυστραλοί (1017), σε όλες τις κατηγορίες.





Στις τέσσερις κατηγορίες του Τάγματος της Αυστραλίας είναι 736 άτομα 6 AC, 47 AO, 177 AM , 506 OAM). Τα υπόλοιπά είναι στην κατηγορία των Επιτίμων (ΑΟ 2, 17, ΟΑΜ 11).





Σημείωση 1η: Bασικό κριτήριο, για την αναγνώριση των Ελληνοαυστραλών βραβευθέντων είναι το ελληνικό τους επώνυμο. Να σημειωθεί όμως πως δεν είναι λίγες οι φορές, που έχουν διακριθεί Ελληνοαυστραλοί, οι οποίοι έχουν αλλάξει το επώνυμό τους, το έχουν «αγγλικοποιήσει» ας πούμε. Αν υπάρχιε κάποιος.κάποια που νομίιε ότι θα έπρεπε να συμπειρληφθεί στο ανωτέρω άρθρο παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Πρόγραμμά μας.





LISTEN TO H Αυστραλιανή πολιτεία βραβεύει Ελληνοαυστραλούς SBS Greek 27/01/2020 08:30 Play

LISTEN TO H Αυστραλιανή πολιτεία βραβεύει Ελληνοαυστραλούς SBS Greek 26/01/2021 05:29 Play

LISTEN TO Η Αυστραλία βραβεύει ομογενείς SBS Greek 08/06/2020 04:30 Play