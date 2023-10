Η Κίνα σταματά εισαγωγές αυστραλιανών προϊόντων

Αστακοί, κρασί, ζάχαρη, λιγνίτης, ξυλεία, χαλκός και κριθάρι, είναι μερικά απ΄τα προϊόντα που εξάγει η Αυστραλία στην Κίνα...και που από σήμερα πιθανόν να σταματήσουν οι εξαγωγές τους.





Σύμφωνα με Κινεζική εφημεριδα, η Κίνα προχωρά σε απαγόρευση εισαγωγών προιόντων απο επτά τομείς. Η αξία των εξαγωγών αυτών ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολλάρια.





Για την Αυστραλία η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος.





Ωστόσο, οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινωθεί.





Υπενθυμίζεται ότι τα Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δεν διατηρούν πλέον προσωπικό στη Κίνα μετά την απέλαση δύο δημοσιογράφων πριν λίγους μήνες.





Η Κινεζική εφημερίδα Global Times με άρθρο της φαίνεται να επιβεβαιώνει τις απαγορεύσεις εισαγωγών αυστραλιανών προιόντων απο 7 τομείς - κάτι που το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει ως φημολογία.





Ενας απ΄τους τομείς που επηρεάζονται άμεσα είναι εκείνος της οινοποιίας.





Το 40% των αυστραλιανών εξαγωγών κρασιού αποροφάται απ΄τη Κίνα.





Ο Tony Battaglene εκπρόσωπος του οργανισμού Australian Grape and Wine υποστήριξε ότι οι μικροί οινοπαραγωγοί δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν αυτής της απαγόρευσης.





"It's a 1.2 billion dollar export market for us, 40 per cent of our export, so we are vulnerable. Depending on the length of the ban, the extent of the ban, if there's a ban - and we still don't know, we must be clear about that, if that happens then there'll be an economic impact that could send people to the wall."





Η κίνηση, εάν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει συνέχεια των διαταραχών στις εισαγωγές αυστραλιανού άνθρακα, ξυλείας και αστακών στη Κίνα.





Ο Giovanni Di Lieto, εμπορικός αναλυτής από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια σημειώνει ότι η Κίνα στοχεύει σε εμπορικούς τομείς μεσαίου μεγέθους όσον αφορά στις απαγορεύσεις εισαγόμενων προιόντων.





Οι απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνουν τις εξαγωγές μεταλλεύματος σιδήρου αξίας άνω των εξήντα δισεκατομμυρίων δολαρίων - αλλά επικεντρώνονται στους παραγωγούς θαλασσινών και κρασιού.





"It look like you have lots of innocent bystanders by the falling out of the relationship with China."





Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Marise Payne υπενθύμισε στη Κίνα τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου και την ενθάρρυνε να τους ακολουθήσει.





"We would encourage that and we'd encourage them to work with industry and enable those goods to enter China in the appropriate way."





Για μερικούς οινοπαραγωγούς όπως ο Damian White απ΄την εταιρεία Leconfield wines, η αβεβαιότητα και η εμπορική μεταβλητότητα που δημιουργεί η νέα πραγματικότητα στις σχέσεις Αυστραλίας -κίνας τους έχει ωθήσει σε μια πιο εντατική έρευνα για την διείσδυση των προιόντων τους σε άλλες αγορές:





"So we've always made sure we had significantly strong partners in several markets, we've diversified across Europe. We've got a very strong partner in Belgium."





Το Πεκίνο δέχεται πίεση απο εγχώριους παραγωγούς η επιβολή δασμών σε αυστραλιανά προιόντα να έχει και αναδρομική ισχύ προκειμένου να συμπεριλάβει προιόντα που ήδη βρίσκονται στη Κίνα.