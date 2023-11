12ώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Φλόριντα, Αυστραλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους

Εκατοντάδες πυροσβέστες παίρνουν μέρος στις επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων στην πόλη Σερφσάιντ της Φλόριντα των ΗΠΑ όπου δωδεκαόροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μερικώς χθες, Πέμπτη 24/7, τα ξημερώματα (τοπική ώρα).





Το ατύχημα άφησε έναν νεκρό, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για περισσότερα θύματα.





Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν και σχεδόν 100 αγνοούνται, ανάμεσά τους και Αυστραλοί.





Πενήντα τρία άτομα που διέμεναν στο κτίριο έχουν εντοπιστεί.





Σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής ψάχνουν ανάμεσα σε τόνους χαλασμάτων για να εντοπίσουν επιζώντες.





Η αιτία της κατάρρευσης παραμένει άγνωστη.





Ο δήμαρχος του Surfside Charles Burkett περιγράφοντας τις εικόνες απ΄την κατάρρευση του κτιρίου είπε έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην πόλη αυτή και δεν είδε ποτέ τέτοια καταστροφή:





"We are here at 2:00 in the morning, and found probably a third of the building had literally collapsed, slid off the back of the rest of the building. We treated 10 people on site. Two were transported to the hospital and, sadly, one has passed away. We had dogs out in the middle of the night looking for survivors in the in the rubble. I've lived here my whole life and I've never seen anything like this happen anywhere in Florida."





Σύμφωνα με δημοσιεύματα Αυστραλιανών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, στο δωδεκαώροφο κτίριο κατοικούσαν και Αυστραλοί που – μέχρι στιγμής – δεν έχει εντοπιστεί.





Σε ανακοινώσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας αναφέρει ότι γνωρίζει ότι πιθανόν να έχουν επηρεαστεί και Αυστραλοί πολίτες απ΄την κατάρρευση του κτιρίου στη Φλόριντα.





«Η Αυστραλιανή Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις και έχει προβεί σε επείγουσες επαφές προκειμένου να διευκρινίσει αν έχουν επηρεαστεί Αυστραλοί» αναφέρει η ανακοίνωση.





Το συγκρότημα κατοικιών χτίστηκε το 1981 και είχε περισσότερα από 130 διαμερίσματα. Περίπου τα 80 από αυτά κατοικούνταν.





Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης.





Ο δήμαρχος του Σερφσάιντ είπε ότι γίνονταν κάποιες εργασίες στη στέγη του κτιρίου.





Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί το σημείο. «Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για άσχημες ειδήσεις, δεδομένης της καταστροφής που βλέπουμε», τόνισε.





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάϊντεν είπε η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει άμεσα οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί η πολιτεία της Φλόριντα: