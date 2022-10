Αυτές είναι οι ταινίες του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: Μέρος 1

By Panos Apostolou

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Αυστραλίας επανακάμπτει φέτος, με ταινίες και ντοκιμαντέρ αρκετές από τις οποίες έχουν προβληθεί σε μεγάλα φεστιβάλ κινηματογράφου.





Κάποιες από αυτές, "έσπασαν τα ταμεία" σε Ελλάδα και Κύπρο και τώρα το κοινό της Αυστραλίας μπορεί να τις απολαύσει από τις 13 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου σε κινηματογράφους του Σύδνεϋ, της Μελβούρνης, της Βρισβάνης, της Αδελαΐδας και της Καμπέρας.





ALL THE PRETTY LITTLE HORSES / Μικρά Όμορφα Άλογα





Μετά από μία απότομη αλλαγή στη ζωή τους, η Αλίκη και ο Πέτρος βρίσκουν εφήμερο καταφύγιο σε μια μικρή παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη μαζί με τον μικρό τους γιο.





Εχουν βρει προσωρινές δουλειές, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου να επιστρέψουν γρήγορα και μόνιμα στην Αθήνα.





Η Αλίκη όμως αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σχέδιο τους δεν λειτουργεί.





Ο Πέτρος αντιλαμβάνεται την συναισθηματική απομάκρυνσή της ως μια σιωπηρή αποδοκιμασία για αυτά που δεν μπορεί να προσφέρει.





Η απόσταση ανάμεσά τους μεγαλώνει επικίνδυνα κι οι δυο τους κινδυνεύουν να παγιδευτούν σε έναν ιστό από ψέματα που οι ίδιοι έφτιαξαν.





Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Μιχάλη Κωνσταντάτο και πρωταγωνιστούν η Γιώτα Αργυροπούλου, ο Δημήτρης Λάλος, ο Δημήτρης Καπετανάκος και ο Δημήτρης Καταλειφός.





Η ταινία θα προβληθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 6:30 και την Πέμπτη 20 Οκτώβριου στις 9:15 στον κινηματογράφο Palace Como της Μελβούρνης και στον κινηματογράφο Palace Norton του Σύδνεϋ.





APPLES / Μήλα





Ένας 40χρονος άντρας τριγυρίζει στο ακατάστατο διαμέρισμά του με εμφανή σημάδια κατάθλιψης.





Κλείνει την πόρτα πίσω του και βγαίνει στο δρόμο, σε μια Αθήνα χτυπημένη από μία ανεξήγητη πανδημία: οι κάτοικοί της, ξαφνικά, ξεχνούν.





Ποιοι είναι, τι κάνουν, πού πήγαιναν, πού είναι το σπίτι τους, υπάρχει κάποιος που τους περιμένει εκεί;





Ο ήρωας αποκοιμιέται στη νυχτερινή διαδρομή του αστικού λεωφορείου.





Γιατροί τον περιμαζεύουν και τον οδηγούν στα ειδικά κέντρα αποκατάστασης μνήμης.





Ολοι στα γύρω δωμάτια, γυναίκες και άντρες διαφορετικών ηλικιών, χωρίς ταυτότητα, περιμένουν να τους αναζητήσουν οι αγαπημένοι τους.





Εκτός κι αν κι εκείνοι πάσχουν από την ίδια μυστηριώδη αμνησία. Εκτός κι αν δεν τους αγαπά κανείς.





Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία Χρήστου Νίκου και πρωταγωνιστούν ο Άρης Σερβετάλης, ο Σοφία Γεωργοβασίλη και Αργύρης Μπακιρτζής.





Η ταινία θα προβληθεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 6:30 και την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 8:30 στον κινηματογράφο Palace Como της Μελβούρνης και Palace Norton του Σύδνεϋ.





BROADWAY





Ο δυνατός ήλιος της Αθήνας και τα χρόνια της κρίσης έχουν ξεθωριάσει τα φανταχτερά χρώματα και την γυαλάδα των κοστουμιών, που μια ομάδα πορτοφολάδων με έδρα τον κινηματογράφο Broadway, χρησιμοποιεί στα θεάματα που στήνει για να μαζέψει θύματα.





Στο καινούργιο υπερθέαμα-παγίδα όμως, η χημεία μεταξύ παλαιότερων και άρτι αφιχθέντων συντελεστών της ομάδας προκαλεί παρενέργειες.





Θα χρειαστεί η παρέμβαση μιας ομάδας drag queens, η μυστηριώδης εμφάνιση του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη (του γνωστού "Γιάγκου Δράκο" από την σειρά "Λάμψη" του Νίκου Φώσκολου), η λάμψη της τραγουδίστριας Ελένης Φουρέιρα και το μπρίο του σχεδιαστή μόδας Λάκη Γαβαλά για να επέλθει η ισορροπία σε αυτό το, φτιαγμένο από στρας και πολυέστερ, σύμπαν.





Η σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας είναι του Χρήστου Μασσαλά και πρωταγωνιστούν η Έλσα Λεκάκου, ο Φοίβος Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Πολίτης.





Η ταινία θα προβληθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στον κινηματογράφο Palace Como της Μελβούρνης και Palace Norton του Σύδνεϋ.





Dodo





Tο Ντόντο είναι ένα πουλί του Ινδικού Ωκεανού που έχει εξαφανιστεί εδώ και εκατονταετίες αλλά που εμφανίζεται μυστηριωδώς λίγο έξω από την Αθήνα, στο κτήμα μιας οικογένειας που ετοιμάζεται να καλοπαντρέψει την κόρη της με έναν ευκατάστατο γαμπρό.





Τα όρια ανάμεσα στη λογική και την τρέλα θα δοκιμαστούν και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου».





Δεκατέσσερις άνθρωποι όλων των τάξεων, των ηλικιών, των εθνικοτήτων σε μια παράλογη τραγικωμωδία που εξελίσσεται "κεκλεισμένων των θυρών"».





Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο Πάνος Χ. Κούτρας και στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Άκης Σακελλαρίου, η Σμαράγδα Καρύδη και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.





Η ταινία θα προβληθεί το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στον κινηματογράφο Palace Norton του Σύδνεϋ και το Σάββατο 29 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στο Palace Como της Μελβούρνης.





.Dog





Ο Δημήτρης βρίσκεται στα πρόθυρα της ενηλικίωσης, αλλά νιώθει μέσα του παιδί.





Καθώς ο πατέρας του βρίσκεται για χρόνια στη φυλακή, έχει δημιουργήσει στο μυαλό του διάφορες θεωρίες και μύθους γύρω από το πρόσωπό του.





Όταν αποφυλακίζεται ο πατέρας του, ο Δημήτρης πιστεύει πως ήρθε επιτέλους η ώρα να γνωρίσει την οικογενειακή ευτυχία που τόσο επιζητούσε.





Αυτό όμως δε πρόκειται να συμβεί, καθώς θα έρθει αντιμέτωπος με μία πρωτόγνωρη μορφή βίας.





H σκηνοθεσία είναι της Γιάννας Αμερικάνου και πρωταγωνιστούν ο Αντρέας Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Κίτσος και Νικολάκης Ζεγκίνογλου.





Η ταινία θα προβληθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στις 8:30 στον κινηματογράφο Palace Norton του Σύδνεϋ και στον Palace Como της Μελβούρνης.





Καλάβρυτα 1943 / Echoes of the Past





Η Καρολάιν είναι δικηγόρος και εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής.





Επισκέπτεται την Ελλάδα και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Καλαβρύτων του 1943.





Όσο ο Νικόλας εξιστορεί τα γεγονότα του παρελθόντος, οι δυό τους θα αντιπαρατεθούν με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πεποιθήσεις σε μια επίπονη αναμέτρηση που θα τους φέρει πιο κοντά.





Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι μέσα από ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας θα καταλήξει στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης: την αναζήτηση της ελπίδας.





Η σκηνοθεσία είναι του Νικόλα Δημητρόπουλο και πρωταγωνιστούν ο Max Von Sydow, η Δανάη Σκιάδη και ο Νικόλας Παπαγιάννης.





Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 6:30 στο κινηματογράφο Palace Norton του Σύδνεϋ και στον Palace Como της Μελβούρνης.





Ευτυχία / Efthyhia





Παρουσιάζεται η ζωή της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, της στιχουργού με πολυτάραχη ζωή και έντονη προσωπικότητα και αρχίζει το 1922, με την Μικρασιατική Καταστροφή και την μετεγκατάσταση της Ευτυχίας μαζί με την μητέρα και τις κόρες της από το Αϊδίνιο στην Αθήνα.





Στην Αθήνα την υποδέχεται ο άντρας της, Κώστας Νικολαΐδης, ένας πλούσιος άντρας με τον οποίο όμως δεν είναι ερωτευμένη.





Η Ευτυχία προσπαθεί να ξεφύγει από τον γάμο της και αρχίζει να ασχολείται με τις Τέχνες, αρχικά μέσω της υποκριτικής.





Εκείνη την περίοδο αρχίζει να σημειώνει στίχους σε χαρτάκια.





Γνωρίζει την Μαρίκα Κοτοπούλη, όμως αντιλαμβάνεται ότι αυτή η ζωή δεν της αρέσει και εγκαταλείπει την υποκριτική.





Ο σύζυγός της δεν της δίνει διαζύγιο, οπότε και αναγκάζεται να φύγει μαζί με μόνο μία από τις κόρες της, γεγονός που της προκαλεί έντονη θλίψη.





Στο νέο της σπίτι υποδέχεται στην οικογένειά της τον Λουκά, ένα ομοφυλόφιλο νεαρό ο οποίος της κάνει τα χατίρια, όπως π.χ. της αγοράζει τσιγάρα.





Αρχίζει να έχει σχέση με τον Γιώργο Παπαγιαννόπουλο, αστυνόμο με λογοτεχνικά ενδιαφέροντα, τον οποίο γνώρισε στη βιβλιοθήκη.





Αργότερα τον παντρεύεται, ενώ παράλληλα η καριέρα της ως στιχουργός εξελίσσεται και αρχίζει σιγά σιγά να προσελκύει την προσοχή των λαϊκών τραγουδιστών και συνθετών, όπως από τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Απόστολο Καλδάρα, και αργότερα από τον Μάνο Χατζιδάκι.





Η σκηνοθεσία είναι του Άγγελου Φραντζή και πρωταγωνιστούν ξ Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Κάτια Γκουλιώνη και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.





Με την ταινία αυτή θα ανοίξει την αυλαία του το φετινό Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου





Η ταινία θα προβληθεί:





-Στην Μελβούρνη: Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στις 7:00 στους κινηματογράφους Astor Theatre και Palace Como της Μελβούρνης, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στιςε 6:30 και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου στις 7 στον κινηματογράφο Palace Como της Μελβούρνης (ίδιες μέρες και ώρες προβολών).





-Στο Σύδνεϋ: Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου στις 8:30, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 6:30 και την Παρασκευή στις 7 στο κινηματογράφο Palace Norton του Σύδνεϋ.