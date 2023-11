Από "νέοι" έγιναν "ένα" οι Αυστραλοί στον Εθνικό ύμνο

Ο πρώτος στίχος του εθνικού ύμνου της Αυστραλίας Advance Australia Fair, αλλάζει. Εκεί που ο ύμνος άρχιζε λέγοντας: « Όλοι οι Αυστραλοί ας χαρούμε, γιατί είμαστε νέοι και ελεύθεροι», το «νέοι» γίνεται «ένα». « Όλοι οι Αυστραλοί ας χαρούμε, γιατί είμαστε ένα και ελεύθεροι".





Μπορεί να αλλάζει μόνο μία λέξη, αλλά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Κυρίως γιατί αποτελεί αναφορά τιμής στους πρώτους κατοίκους αυτής της γης, τους ιθαγενείς με την μακρά ιστορία τους. Αλλά εμπερικλείει και τους ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης, που ήρθαν εδώ και αποκαλούν την Αυστραλία «σπίτι» τους, δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Scott Morrison.

Αντικατοπτρίζει καλύτερα την ιθαγενή και πολυπολιτισμική ιστορία της Αυστραλίας.

Ο Γενικός Διοικητής David Hurley ενέκρινε τη σύσταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να τροποποιήσει τον ύμνο για πρώτη φορά από το 1984 και τίθεται σε ισχύ από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2021, τόνισε ο κ. Morrison. Australia's Prime Minister Scott Morrison Source: AAP O Αυστραλός πρωθυπουργός επεσήμανε πως η αλλαγή έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, όχι μόνο από τους ιθαγενείς και κατοίκους των νησιών Τόρρες, αλλά και από πολυ- πολιτιστικούς φορείς σε όλη την Αυστραλία. Είπε ότι η αλλαγή στον ύμνο αντικατοπτρίζει την ιθαγενή κληρονομιά της Αυστραλίας, μια κουλτούρα που χρονολογείται πριν από 65.000 χρόνια και θεωρείται πιθανώς ο παλαιότερος συνεχής πολιτισμός στον κόσμο.

Είναι καιρός να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μεγάλη ενότητα αντικατοπτρίζεται πληρέστερα στον εθνικό μας ύμνο.

Σχεδόν οι μισοί Αυστραλοί γεννήθηκαν στο εξωτερικό ή είχαν έναν ή και τους δύο γονείς που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με την Απογραφή του 2016. Ο κ. είπε ότι και αυτό το γεγονός είναι σημαντικό να αναγνωριστεί.

Αναγνωρίζει ότι η εθνική μας ιστορία προέρχεται από περισσότερες από 300 χώρες και γλωσσικές ομάδες και είμαστε το πιο επιτυχημένο πολυπολιτισμικό έθνος στη γη.

Πριν από αυτή την τελευταία αλλαγή, οι στίχοι του Advance Australia Fair έχουν αλλάξει τρεις φορές από τότε που γράφτηκε το 1878 από τον Σκωτσέζο Peter Dodds McCormick.





Ο νέος εθνικός ύμνος της Αυστραλίας





Australians all let us rejoice,





For we are one and free;





We’ve golden soil and wealth for toil;





Our home is girt by sea;





Our land abounds in nature’s gifts Of beauty rich and rare;





In history’s page, let every stage Advance Australia Fair.





In joyful strains then let us sing, Advance Australia Fair.











Beneath our radiant Southern Cross We’ll toil with hearts and hands;





To make this Commonwealth of ours Renowned of all the lands;





For those who’ve come across the seas We’ve boundless plains to share;





With courage let us all combine To Advance Australia Fair.





In joyful strains then let us sing, Advance Australia Fair.