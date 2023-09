Συγκρατημένη η αντίδραση της Κίνας στις δηλώσεις Ντάτον

Το Κινεζικό κατασκοπευτικό εντοπίστηκε σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Αυστραλίας αλλά όχι εντός των χωρικών της υδάτων.





Οπως είπε ο κ. Ντάτον χθες (Παρασκευή), πρόκειται για πλοίο συλλογής πληροφοριών το οποίο εντοπίστηκε κοντά σε ευαίσθητες, για την εθνική ασφάλεια της Αυστραλίας, εγκαταστάσεις.





Το πλοίο του Κινεζικού ναυτικού βρίσκεται ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας για σχεδόν μία εβδομάδα. Έχει βρεθεί νότια του Exmouth σε απόσταση 1.279 χιλιομέτρων νότια της Περθης.





Χθες, νωρίς το πρωί έπλεε στην περιοχή κοντά στο Broome, κατά μήκος της ακτής με κατεύθυνση το Ντάργουιν. Ο κ. Ντάτον υποστήριξε ότι το πλοίο προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία για την Αυστραλία.

"Ήταν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Αυστραλίας" είπε τονίζοντας ότι βρέθηκε πολύ κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σταθμούς πληροφοριών:





"It's come into the Australian Exclusive Economic Zone. Its intention, of course, is to collect intelligence right along the coastline. It has been in close proximity to military and inelligence installations on the west coast of Australia."





H αντίδραση της Κίνας





η Κίνα δια στόματος Zhao Lijian, εκπροσώπου του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστήριξε ότι πάντα σέβεται και εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο.





"Οι συγκεκριμένοι Αυστραλοί πολιτικοί θα πρέπει να εξετάσουν τις συγκεκριμένες εξελίξεις ήρεμα και αντικειμενικά και να μην χρησιμοποιούν λέξεις που τρομάζουν και μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο" είπε:





"I am not aware of the specific circumstances about the episode you are addressing. What I want to tell you is that China has always abided by international law and practice. The relevant Australian politicians should look at the relevant developments objectively and calmly, and not use frightening words just to cause alarm."