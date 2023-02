Οι ξένες παρεμβάσεις απειλή για την δημοκρατία της Αυστραλίας, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών

Η υπουργός είπε ότι η ASIO, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Αυστραλίας, αντιμετώπισε τη δράση του ιρανικού καθεστώντος στην Αυστραλία το 2022.





Οπως δηλωσε χθες η Υπουργός Εσωτερικών Claire O’Νeil σε ομιλία της στο πανεπιστήμιο ANU, η Αυστραλία θα κατονομάζει τις χώρες εκείνες που θα διαπιστωθεί ότι υπονομεύουν τις πολιτικές διαδικασίες της χώρας,





Η ίδια είπε ακόμη οτι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Αυστραλίας, θα αναλάβουν να εκπονίσουν προγράμματα για συγκεκριμένες κοινότητες οι οποίες έχουν εντοπιστεί ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν στόχοι ξένων παρεμβάσεων.





Συγκεκριμένα είπε ότι:





"We see it when diaspora communities peacefully protest about the actions of their governments back at home. In some instances, they will be photographed, harassed or followed as a result. We see it when members of those communities speak out publicly against violence or intimidation in their home country. We see it when people in those communities or their families back home are threatened, harassed or intimidated because of actions they have taken in our free and fair democracy."





Η κ. O'Neil αποκάλυψε ότι η ASIO (Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) απέτρεψε πρόσφατα μια επιχείρηση παρέμβασης από το καθεστώς του Ιράν.





Η συγκεκριμένη αυτή περίπτωση είχε στόχο της μια Ιρανοαυστραλή ακτιβίστρια η οποία συνδέεται με διαδηλώσεις για τον θάνατο της Mahsa Amini, 22 ετών, η οποία πέθανε μετά την σύλληψή της απ΄την αστυνομία ηθών και αφού βρισκόνταν υπο κράτηση.





Είχε συλληφθεί γιατί δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο θάνατός της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στο Ιράν και πολλές άλλες χώρες ανάμεσά τους και η Αυστραλία.



Η κ. O'Neil είπε ακόμη ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση θα απόκαλύψει στο μέλλον τις «ακραίες πράξεις» χωρών, που επιχειρούν να παρέμβουν, στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνεται ότι η αποκάλυψη αυτή είναι υπερ του εθνικό συμφέρον της Αυστραλίας.





Είπε ότι η ASIO και το Υπουργείο Εσωτερικών θα κληθούν να αναπτύξουν ένα νέο πρόγραμμα για άτομα που κινδυνεύουν να στοχοποιηθούν από ξένα καθεστώτα, το οποίο, πρόγραμμα, θα τους βοηθήσει να προστατευτούν.