Η κλιματική αλλαγή απειλή την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό

Η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και η διατήρηση των υδάτινων πόρων ήταν στο επίκεντρο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το νερό που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.





Ηταν η πρώτη διάσκεψη με αυτό το θέμα σε σχεδόν 50 χρόνια. Τελευταία φορά που συζήτηθηκε το θέμα του νερού ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’70.





Από τότε μέχρι τώρα έχει περάσει πολύς καιρός και τα προβλήματα έχουν οξυνθεί και πολλαπλασιαστεί.



Οπως είπε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην διάσκεψη αυτή, το νερό βρίσκεται στην καρδιά της κλιματικής κρίσης – με έναν επικίνδυνο κύκλο από ξηρασίες, πλημμύρες και την αύξηση της στάθμης των ωκεανών να γίνεται αισθητή. «Ολα αυτά κάνουν τον πλανήτη μας μη κατοικήσιμο» προειδοποίησε ο κ. Γκουτέρες.





Ο ίδιος έκανε λόγο για «βαμπιρική υπερκατανάλωση» νερού και «μη βιώσιμη χρήση».





«Διακόψαμε τον κύκλο του νερού, καταστρέψαμε οικοσυστήματα και μολύναμε τα υπόγεια ύδατα. Σχεδόν τρεις στις τέσσερις φυσικές καταστροφές συνδέονται με το νερό. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους ζει χωρίς ασφαλή διαχείριση νερού ή καθαρό πόσιμο νερό. Και πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται βασικής υγιεινής» είπε:





Στη διάρκεια της διάσκεψης η μια χώρα μετά την άλλη περιέγραψαν τις συνέπειες απ΄τις καταστροφές που συνδέονται με το νερό – καταστροφές που έχει προκαλέσει η υπερθέρμανση του πλανήτη.





«Φαίνεται ότι έχουμε ή πολύ νερό ή πολύ λίγο νερό» είπε ο Senzo Mchunu, υπουργός υδάτινων πόρων της Νότιας Αφρικής και συνέδεσε την επιτυχή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την διαχείριση των υδάτινων πόρων.





Πέρυσι, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων παιδιά, πέθαναν στη Σομαλία στην ξηρασία που έπληξε τη χώρα, ενώ το ένα τρίτο του Πακιστάν καλύφθηκε απ΄το νερό μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες.