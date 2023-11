Φυσικό αέριο και κλιματική αλλαγή

Δεν είναι μόνο η καύση του άνθρακα και του πετρελαίου που παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου αλλά και η καύση του φυσικού αερίου.





Πρόσφατη έκθεση του αυστραλιανού Συμβουλίου για το Κλίμα (Climate Council) που φέρει τον τίτλο «Η κυβέρνηση σκάβει το παρελθόν μας για να πληγώσει το μέλλον μας» ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει ορισμένες ‘δύσπεπτες’ αλήθειες για τη συγκεκριμένη πηγή ενέργειας: το φυσικό αέριο.





έκθεση του Climate Council αμφισβητεί το ρόλο του φυσικού αερίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

στην Αυστραλία γίνονται εκτιμήσεις και όχι μετρήσεις των ρύπων παράγει το φυσικό αέριο. υποστηρίζει η έκθεση

το φυσικό αέριο εκπέμπει περίπου το μισό διοξείδιο του άνθρακα απ΄οτι άλλα ορυκτά καύσιμα

Ο Τιμ Μπάξτερ, ένας εκ των συντακτών της έκθεσης, εξηγεί πως αρκετές εκπομπές ρύπων απ΄το φυσικό αέριο δεν καταγράφονται:





In Australia we don't so much measure the emissions of gas, we estimate them based on standard emissions factors. Our report shows that this has lead to a potentially significant under-reporting of emissions from gas in Australia, up stream emissions from gas as well as leaks and other sources are under reported using out of date measurements

READ MORE Τεχνολογία, φυσικό αέριο και υδρογόνο στον ενεργειακό οδικό χάρτη της Αυστραλίας

Γίνεται πολύς λόγος σχετικά με τον ρόλο του φυσικού αερίου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς το φυσικό αέριο εκπέμπει περίπου το μισό διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τα άλλα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο κι ο άνθρακας. Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που εκτιμούν ότι η αύξηση στην παραγωγή και ζήτηση του φυσικού αερίου θα συμβάλει αισθητά στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής.





Ωστόσο, μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη επισημαίνει ότι είναι πιθανό εξαιτίας του φυσικού αερίου να υπάρξει αύξηση έως 10% στις εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου» μέχρι το 2050. Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Nature.





Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι προσανατολίζεται προς αύξηση της παραγωγής και χρήσης του φυσικού αερίου τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και για την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία.

READ MORE Στην τεχνολογία εναποθέτει τις ελπίδες του ο υπουργός Eνέργειας της Αυστραλίας

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ δημοσίευσε έκθεση όπου ασκούν κριτική στην πρόθεση της Αυστραλίας να ενισχύσει τον τομέα των ορυκτών καυσίμων σε μια περίοδο που η παγκόσμια κοινότητα χρειάζεται να μειώσει τις εκπομπές ρυπογόνων αερίων κατά 6%.





Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε, για πολλοστή φορά, ότι ο πλανήτης βρίσκεται στο χείλος της ‘κλιματικής καταστροφής’:





Let's face facts - the state of our planet is broken , humanity is waging war on nature. This is suicidal. The science is clear, for example unless the world cuts fossil fuel production by 6% every year untill 2030 things will get worse, much worse.





Διαβάστε ακόμη

READ MORE Κίνδυνο πυρκαγιάς όλο τον χρόνο

READ MORE Τηλεδιάσκεψη ειδικών για τις πυρκαγιές στην Αυστραλία

READ MORE Μαρτυρία συμπαροίκου για τις πυρκαγιές στην Gippsland

READ MORE Τα bandicoots σώθηκαν απο εξαφάνιση στη Βικτώρια

READ MORE Η ανθρώπινη δραστηριότητα απειλεί προστατευόμενες περιοχές

READ MORE Τρία δισεκατομμύρια ζώα επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Μαύρου Σαββάτου