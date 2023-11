Σε καλό δρόμο για χαλάρωση των περιορισμών η Βικτώρια

Η εξαρση κρουσμάτων της μετάλλαξης Δελτα στη Βικτώρια έχει συνδεθεί με επαναπατριζόμενο που βρίσκονταν σε ξενοδοχείο καραντίνας τον περασμένο μήνα.





Κύρια σημεία





νέα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάλλαξη Δέλτα πιθανόν να διαδόθηκε στη κοινότητα από επαναπατριζόμενο απ΄τη Σρι Λάνκα

δύο νέα κρούσματα σήμερα στη Βικτώρια

η πολιτεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την προγραμματισμένη χαλάρωση των περιορισμών τη Πέμπτη

Όπως δήλωσε σήμερα ο James Merlino εκτελών χρέη πολιτειακού πρωθυπουργού, οι αρχές υγείας της πολιτείας βασιζόμενες σε γονιδιακές διαγνώσεις συνδέουν την εστία μόλυνσης της Δυτικής Μελβούρνης με έναν άντρα κάτοικο του δήμου Glen Eira ο οποίος επέστρεψε στη Μελβούρνης απ΄τη Σρι Λάνκα στις 8 Μαΐου.





Ο δήμος Glen Eira βρίσκεται στην ανατολική Μελβούρνη.





Την ημέρα της επιστροφής του, δηλαδή 8 Μαίου, υποβλήθει σε διαγνωστικό τεστ και βρέθηκε θετικός στον κορωνοιό.

Στις 9 Μαίου μεταφέρθηκε απ΄το ξενοδοχείο Ibis στο ξενοδοχείο Holiday Inn όπου και έμεινε έως τις 23 Μαίου πριν του δοθεί εξιτήριο.





Ωστόσο, οι αρχές δεν γνωρίζουν – ακόμη – πως μεταδόθηκε ο ιός απ΄τον συγκεκριμένο άντρα στις οικογένειες που παρουσίαζουν μολύνσεις.





Οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ανιχνευτεί η πορεία μετάδοσης του ιού απ΄τον εν λόγω επανατρισθέντα στις οικογένειες της δυτικής Μελβούρνης. "We know that it couldn't have been present in Victoria before the 8th of May and therefore the chance that there's, you know, may chains of transmission that we don't know about is probably less. So this does give us a little bit of reassurance that that's the case as opposed to other situations where, you know, it might have been many weeks between where there's undetected transmission."





Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο κ. Μερλίνο είπε ότι τα ξενοδοχεία έχουν χτιστεί για να φιλοξενούν τουρίστες και όχι για να διαχειρίζονται καταστάσεις μόλυνσης.





Η πολιτεία κατέγραψε σήμερα δύο νέα κρούσματα κορωνοιού. Ο χαμηλός αριθμός κρουσμάτων αναπτέρωσε τις ελπίδες για άρση των περιοριστικών μέτρων την Πέμπτη- όπως είναι προγραμματισμένο.