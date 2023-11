Στα λευκά η ΝΝΟ, ζημιές στη Βικτώρια απ΄το κύμα ψύχους

Η κακοκαιρία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη Βικτώρια όπου εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.





Κύρια σημεία





Κύμα κακοκαιρίας πλήττει νοτιο-ανατολικές περιοχές της Αυστραλίας, κυρίως τη Βικτώρια

εκατοντάδες χιλιάδες έμειναν χωρίς ρεύμα στη Βικτώρια

προειδοποιήσεις και συναγερμοί για την περιοχή της Gippsland

πιθανή εκκένωση της περιοχής Traralgon Creek (Gippsland)

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία περίπου τριάντα χιλιάδες σπίτια στη Μελβούρνη βυθίστηκαν στο σκοτάδι απ΄τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι έως και 120 χιλιομέτρων την ώρα σε όρισμένες περιπτώσεις.





Ιδιαίτερο πλήγμα υπέστησαν τα εξωτερικά προάστια Lilydale και Emerald στα νοτιο - ανατολικά της Μελβούρνης. Lilydale, Melbourne, 10.06.21 Source: BOM/facebook 230 χιλιάδες, περίπου, σπίτια, καταστήματα και διάφορα άλλα κτίρια επηρεάστηκαν απ΄τις διακοπές στο ρεύμα.





Ο Jackson Bell αξιωματικός της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Βικτώριας μιλώντας στο κανάλι 9 είπε ότι θα χρειαστούν μέρες για να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία:





"We've got one part of the state experiencing the significant rain and then we've got another part of the state, particularly metropolitan Melbourne and other parts, experiencing significant wind of extraordinary amounts of speed, and as you would have seen from the devastation, it will be days to come in the clean up, that's for sure."





Στην επαρχία Gippsland της Βικτώριας οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για εκκένωση της περιοχής Traralgon Creek καθώς υπάρχει φόβος για πλημμύρες.





Η προειδοποίηση που εκδόθηκε σήμερα στις 10.30πμ παρότρυνε όλους όσοι κατοικούν, εργάζονται οι επισκέπτονται την συγκεκριμένη περιοχή να απομακρυνθούν άμεσα.





Στην περιοχή της επαρχιακής κωμόπολης Traralgon άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητα και χρειάστηκαν τη βοήθεια συνεργείων της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών (SES) της Βικτώριας για να απεγκλωβιστούν.





Η SES έλαβε πάνω απο 300 κλήσεις για βοήθεια στη Gippsland. Περισσότερα απο 10,000 σπίτια έμεινα χωρίς ηλεκτρικό.

READ MORE Καταστροφικές πυρκαγιές σε ΝΝΟ και Βικτώρια

Ο αρχηγός της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών Andrew Crisp είπε ότι έως σήμερα το πρωί(10/6) είχαν λάβει περίπου τέσσερις χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Βικτώριας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, αν είναι δυνατόν:





"What we're asking is for people to be sensible. If you don't need to be on the roads, if you don't need to be out and about, then please don't. That way you'll be helping , you’ll be supporting our emergency services to do what they need to do and the outcome is to get power back on, to enable people to be again moving around."





Η δυτική Gippsland παραμένει σε κατάσταση συναγερμού κυρίως στις περιοχές Mount Baw Baw, Mount Tassie και Thomson-Yarra – οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας. Δέχθηκαν βροχοπτώσεις 200 χιλιοστών.





Εκτός απ΄τη νότια Βικτώρια προειδοποιήσεις υπάρχουν και για την βόρεια Τασμανία.





Κύμα ψύχους έπληξε και περιοχές της ΝΝΟ. Χιονοπτώσεις δέχθηκε το Orange, to Oberon και τα Blue Mountains ενώ το θερμόμετρο αναμένεται να κάνει βουτιά στο Σύδνεϋ με τη πόλη να καταγράφει σήμερα την χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 25 ετών.





Ελαφρό χιόνι έπεσε και σε περιοχές της Νότιας Κουηνσλάνδης που συνορεύουν με τη ΝΝΟ, φαινόμενο που θεωρείτε σπάνιο.