Αύξηση των κρουσμάτων σε ΝΝΟ, συνεχίζεται η πτώση τους στη Βικτώρια

Η Βικτώρια κατέγραψε 11 νέα κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο και κανέναν θάνατο.





Ο ημερήσιος μέσος όρος κρουσμάτων σε περίοδο 14 ημερών βρίσκεται τώρα στο 9,7% για την Μελβούρνη. Χθες ήταν 9,9 - που σημαίνει ότι τις τελευταίες δύο μέρες ο δείκτης αυτός διαμορφώνεται κάτω απ΄το 10%.





Η επαρχιακή Βικτώρια σημειώνει 0,4% - δηλαδή υπάρχει μια μικρή αύξηση απο χθες κατά 0,1%.





Για να χαλαρώσουν τα περιοριστικά μετρα περαιτέρω θα πρέπει ο ημερήσιος μέσος όρος κρουσμάτων να βρίσκεται στα 5 κρούσματα ή λιγότερα και, παράλληλα, να μην υπάρχουν πάνω απο 5 κρούσματα άγνωστης προέλευσης (mystery cases).





H Μελβούρνη κατέγραψε 14 κρούσματα άγνωστης προέλευσης στη περίοδο 22 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου.





Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Daniel Andrews είπε ότι η απόφαση για το πότε θα χαλαρώσουν τα μέτρα θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα:





"You only get one chance to take these safe and steady steps, and I - and all the team, and I think the vast majority of Victorians - are determined to do this in a safe way, in a steady way, so that we aren't pinballing in and out of really onerous restrictions throughout the summer and well into 2021."





Η περίπτωση που ανησυχεί τις αρχές είναι εκείνη του κρεωπολείου στο εμπορικό κέντρο Chadstone Shopping Centre. Τριάντα ένα κρούσματα έχουν συνδεθεί με το κρεωπολείο Butcher's Club.





Στην επαρχία της Βικτώριας, δύο άτομα στο Kilmore ( κωμόπολη που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης) έχουν βρεθεί θετικά στον κορωνοϊό. Οι περιπτώσεις αυτές συνδέονται με την εστία στο Chadstone Shopping Centre.





ΣΤΗ ΝΝΟ





Η πολιτεία κατέγραψε 12 νέα κρούσματα κορωνοιού, 8 απ΄το οποία είναι κρούσματα ανάμεσα στη κοινότητα.





Τρία απ΄αυτά καταγράφηκαν χθες, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκαν στον αριθμό των κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν χθες γιατί επιβεβαιώθηκαν μετά τις 8 το βράδυ.





Tα 8 αυτά κρούσματα χωρίζονται σε δύο ομάδες - η μία εκ των οποίων περιλαμβάνει 5 περιπτώσεις που συνδέονται με το νοσοκομείο Liverpool Hospital.





Η άλλη ομάδα περιλαμβάνει τρία κρούσματα η προέλευση των οποίων βρίσκεται υπό έρευνα.





Σε δηλώσεις της η πρωθυπουργός της πολιτείας Gladys Berejiklian απευθυνόμενη στις επιχειρήσεις της πολιτείας τις προέτρεψε να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλεία και να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα:





"It makes the job of our contact tracers that much more difficult if businesses aren't doing the right thing. And I have no patience anymore for people who aren't doing - for businesses, in particular, who aren't doing the right thing. We've been extremely patient and tolerant to bring everybody on board. But we can't have a few people let down the whole community."