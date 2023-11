Προτεραιότητα στους εργαζομένους γηροκομείων στους εμβολιασμούς της Βικτώριας

Από αύριο και για τις επόμενες πέντες ημέρες τα εμβολιαστικά κέντρα της Βικτώριας θα δίνουν προτεραιότητα στους εργαζομένους σε γηροκομεία και σε κέντρα φροντίδας ατόμων με αναπηρίες.





Συγκεκριμένα, 10 μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα της Βικτώριας – τέσσερα απ΄αυτά στη Μελβούρνη – που δέχονται επισκέψεις χωρίς ραντεβού θα δίνουν προτεραιότητα στους εργαζόμενους στο τομέα φροντίδας ηλικιωμένων.





Τα εμβόλια που χορηγούνται είναι της AstraZeneca και της Pfizer ανάλογα με την ηλικία των ενδιαφερόμενων.





Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εμβολιαστούν θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα εργαζομένου ή κάποιο άλλο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι όντως εργάζονται σε κάποιο γηροκομείο, όπως δήλωσε ο Luke Donnellan υπουργός αρμόδιος για θέματα τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρίες:





"From Wednesday the 2nd of June to Sunday the 6th of June, workers in private sector aged care facilities and the residential disability sector, which are all managed by the Commonwealth, will be given priority access to walk-in vaccination hubs around Victoria between 9am and 4pm when they present evidence of their employment."





Πέντε απ΄τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν στη Βικτώρια τις τελευταίες ημέρες συνδέονται με γηροκομεία. Ανάμεσά τους και ένοικος γηροκομείου ηλικίας άνω των 90 ετών που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μελβούρνης με ελαφρά συμπτώματα.





Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους εργαζομένους γηροκομείων.





Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Ρίτσαρντ Κολμπεκ, ομοσπονδιακού υπουργού- υπεύθυνου για τις υπηρεσίες του τομέα φροντίδας ηλικιωμένων, στη διάρκεια κατάθεσής του σήμερα σε επιτροπή της γερουσίας.





Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους εμβολιασμούς στα γηροκομεία είπε οτι δεν γνωρίζει πόσοι εργαζόμενοι γηροκομείων έχουν εμβολιαστεί.





Σε συνέντευξή του στο κανάλι 7 ο κ. Κολμπεκ είπε ότι οι εμβολιασμοί δεν έγιναν υποχρεωτικοί λόγω έλειψης πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης του ιού:





"It's a significant logistical exercise ((aged care vaccination)). The reason it wasn't made mandatory is because we didn't understand whether vaccines would prevent transmission or not. We understand more about that now. We were always going to reconsider the advice as we learnt more about the vaccine and how it worked. But we know that it doesn't prevent you from catching COVID-19. We know that for a fact. We know that it doesn't prevent transmission."





Η Βικτώρια κατέγραψε 9 κρούσματα το τελευταίο εικοσιτετράωρο με τα σημεία μόλυνσης να ανέρχονται σε 330 περίπου. Οι αρχές της πολιτείας παροτρύνουν τους κατοίκους να ενημερωθούν για τα σημεία αυτά – τα οποία περιλαμβάνουν εμπορικούς δρόμους και μεγάλα εμπορικά κέντρα όπως το Chadstone – και να προσέλθουν για το διαγνωστικό τεστ.





Ανησυχία επικρατεί και για την κατάσταση στα βορεια προάστια της Μελβούρνης όπως είπε σήμερα ο υπουργός υγείας της βικτώριας Martin Foley:





"There continues to be significant concerns around ongoing transmission in, particularly our northern suburbs, and many large exposure sites that have been added to the exposure site list over the last 36 hours. Our public health team are currently weighing whether there is still coronavirus circulating in these communities."