Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων αλλά...

Σε μια εβδομάδα περίπου αναμένεται να ανακοινωθούν πoιά μέτρα θα χαλαρώσουν, αν και όπως είπε σήμερα ο κ. Αντριους η χαλάρωση μάλλον δε θα είναι τόσο εκτεταμένη όσο πολλοί θα ήθελαν.





Ο κ. Αντριους επανέλαβε ότι η χαλάρωση των μέτρων θα είναι βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και θα είναι ανάλογη με την εικόνα που θα παρουσιάζει η πολιτεία κυρίως - η Μελβούρνη - σε διάστημα 14 ημερών.





Είπε ωστόσο ξεκάθαρα ότι θα υπάρξει χαλάρωση των μέτρων αλλά η χαλάρωση δεν θα είναι "τόσο μεγάλο βήμα όσο πιθανόν να ελπίζαμε ότι μπορούμε να κάνουμε" είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε αμέσως ότι 'θέλω να επιβεβαιώσω όλους τους κατοίκους της Μελβούρνης ότι θα γίνουν βήματα την ερχόμενη Κυριακή" αναφερόμενος στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου.





"The tale of this second wave was always going to be stubborn, and that is exactly the way it is panning out. I think it unlikely that we will be able to move as fast as we would like to have done next Sunday. I think it is unlikely that we will be able to take as big a step as we might have hoped to take next Sunday. But I do want to confirm for all Melburnians and indeed all Victorians, we will take steps next Sunday."





Να υπενθυμίσουμε ότι η 19η Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης στην χαλάρωση των μέτρων.





H πολιτεία κατέγραψε 14 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και κανέναν θάνατο για τρίτη συνεχόμενη μέρα.





Ανησυχία προκαλούν στις αρχές κάποιες εστίες μόλυνσης όπως εκείνη στο Kilmore, η οποία συνδέεται με την εστία μόλυνσης στο εμπορικό κέντρο Chadstone και συγκεκριμένα στο κρεοπωλείο Butcher's Club.





Απ΄τα 14 νέα κρούσματα, οκτώ βρίσκονται υπο έρευνα και 6 συνδέονται με ήδη γνωστές εστίες μόλυνσης όπως εκείνη του Κίλμορ.





Η επαρχιακή Βικτώρια έχει 5 ενεργά κρούσματα, όλα στην περιφέρεια Mitchell Shire.





Ο ημερήσιος μέσος όρος κρουσμάτων σε περίοδο 14 ημερών στη Μελβούρνη βρίσκεται στο 9.5% και στην επαρχία στο 0.4%.

H κατάσταση στη ΝΝΟ





Η πολιτεία κατέγραψε τρεία κρούσματα, δύο κρούσματα ανάμεσα στη κοινότητα. Ανάμεσά τους και μία νοσηλεύτρια ή ένας νοσηλευτής που εργάστηκε στο νοσοκομείο St Vincent's του Σίδνεϊ ενώ βρίσκονταν στο μολυσματικό στάδιο της ασθένειας, για μία μόνο βάρδια.





Ο Dr Michael Douglas εκπροσώπου του Τμήματος Υγείας της ΝΝΟ (New South Wales Health) είπε σχετικά με την περίπτωση αυτή:





"The nurse provided specialised care to a single patient, and had limited contact with a very small number of colleagues. Contact tracing is continuing and the source of infection is under investigation, although it is believed infection occurred outside of the hospital. A second locally acquired case is linked to that case. "