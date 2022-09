Στο 'σκοτεινό διαδίκτυο' τα στοιχεία δέκα χιλιάδων πελατών της Optus

Ειδικοί υποστήριζαν ότι ήταν ζήτημα χρόνου να διατεθούν στην λεγόμενη ‘αγορά’ του ‘σκοτεινού διαδικτύου’ (όπου γίνονται παράνομες δραστηριότητες).





Ο φερόμενος χάκερ απειλούσε να δώσει τα προσωπικά δεδομένα περισσότερων πελατών της Οπτους προς πώληση αν η Optus δεν καταβάλει 1,5 εκ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα – ποσό που αναλογεί σε 1,5 δις.





Ο διαδικτυακός λογαριασμός που εμφανίζεται να είναι πίσω απ΄τα δεδομένα των 10 χιλιάδων ατόμων απ΄οτι φαίνεται είναι έγκυρος χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί απ΄την Optus ή την Ομ. Αστυνομία.





H Optus ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν συνδρομή για ένα χρόνο σε μια εταιρεία παρακολούθησης κίνησης πιστωτικών καρτών σε όσους πελάτες της έχουν πληγεί περισσότερο.





Επίσης έχει πει εδώ και μέρες ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στις έρευνες που διεξάγονται.





Ο Γενικός Εισαγγελέας Mark Dreyfus προτρέπει τους πελάτες της Optus να είναι προσεκτικοί και να μην ανοίγουν συνδέσμους που δεν έχουν επαληθευτεί από την εταιρεία:





"The government as well as the Australian Federal Police and other government agencies are working closely together on the Optus data breach. The Australian Federal Police is taking this very seriously with a large number of officers involved, working with other federal government agencies, and state and territory police, and with the FBI in the United States, and with industry."





Oi πελάτες της Optus διακατέχονται από έντονη ανησυχία καθώς δεν γνωρίζουν πως, πότε και από ποιούς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία.





Επίσης, δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιά στοιχεία έχουν παραβιαστεί. Το μήνυμα που έστειλε η Optus στους πελάτες έκανε λόγο για «όνομα, ημερομηνία γέννησης, email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση που σχετίζεται με τον λογαριασμό και οι αριθμοί των εγγράφων ταυτότητας που παρείχαν, όπως της άδειας οδήγησης ή ο αριθμός διαβατηρίου…».





'Ολα δείχνουν ότι μεταρρυθμίσεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων ετοιμάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά την παραβίαση των στοιχείων σχεδόν 10 εκατομυρίων πελατών της Optus.





H υπουργός εσωτερικών Clare O’Neil ανακοίνωσε ότι ετοιμάζονται σαρωτικές αλλαγές και ότι θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα αλλάζει το καθεστώς τις προστασίας προσωπικών δεδομένων.





Η ίδια κατηγόρησε την Optus ότι ‘αφησε την πόρτα ανοιχτή’ στους χάκερ και εξέφρασε βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αναφορές ότι έχουν κλαπεί ακόμη και τα στοιχεία του Medicare.