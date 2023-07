Κυκλαδίτικος Τύπος: Ανακαλύπτωντας τις περιθωριοποιημένες φωνές στην ελληνική λογοτεχνία

Στο πλούσιο μωσαϊκό της νεοελληνικής λογοτεχνίας αναδύεται μια νέα, ξεχωριστή φωνή. Ο ομογενής Μιχάλης Αλεξανδράτος, διερευνά τις λιγότερο γνωστές γωνιές του ελληνικού λογοτεχνικού κόσμου μέσω του εκδοτικού του οίκου, Cycladic Press, Κυκλαδίτικος Τύπος στα Ελληνικά.



Ο κύριος στόχος που είχα εξ’ αρχής ήταν να εκδίδω έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας που δεν έχουν αποσπάσει την προσοχή που αξίζουν.

Ο κ. Αλεξανδράτος λέει ότι «ο κύριος στόχος του οίκου, τον οποίο ίδρυσε το 2016, είναι να δημοσιεύει έργα και θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας που δεν έχουν λάβει την προσοχή που τους αρμόζει.»





Μια από τις μορφές-κλειδιά στο έργο του Μιχάλη Αλεξανδράτου είναι ο Ηλίας Πετρόπουλος, συγγραφέας ο οποίος επικεντρώθηκε σε περιθωριοποιημένα θέματα και ανθρώπους.





Το έργο του Πετρόπουλου έχει μια «αντικανονική κλίση», όπως είπε ο κ. Αλεξανδράτος, εστιάζοντας σε θέματα που συχνά θεωρούνται ακατάλληλα δεν αρμόζουν στον ακαδημαϊκό χώρο.



Το έργο του Μιχάλη Αλεξανδράτου εκτείνεται πέραν των εκδόσεων μέσω του εκδοτικού οίκου.





Πρόσφατα, δημοσίευσε μια διατιβή με τίτλο " The Diaspora Queers Back: Reflections on Rebetology and Zin Making ", η οποία διερευνά τη διασταύρωση της ταυτότητας queer και του ρεμπέτικου.





Έτσι λοιπόν, επινόησε τον όρο "Queerbetica" για να περιγράψει αυτό το πεδίο μελέτης, με στόχο να καλύψει το κενό στη βιβλιογραφία και την έρευνα για το θέμα αυτό.



Queerbetica είναι ένας όρος που επινόησα για να δημιουργήσω ένα πεδίο μελέτης στη διασταύρωσή της ταυτότητας queer και του ρεμπέτικου.

Ο Μιχάλης Αλεξανδράτος, επεξηγεί περαιτέρω τον όρο "queer", εξηγώντας την εξέλιξή του και γιατί επέλεξε να τον χρησιμοποιήσει.





Είπε πως «ο όρος Queer ήταν στο παρελθόν ένας υποτιμητικός όρος, που χρησιμοποιούνταν στον αγγλόφωνο κόσμο για ανθρώπους που ήταν σεξουαλικά διαφορετικοί ή ιδιόρρυθμοι.»



Βέβαια, αυτό τώρα έχει αλλάξει και ο όρος χρησιμοποιείται ως υπερώνυμο, που αφορά τις έμφυλες μειονότητες, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ετεροφυλόφιλων





Κοιτάζοντας στο μέλλον, ο Μιχάλης Αλεξανδράτος έχει φιλόδοξα σχέδια για τον Κυκλαδίτικο Τύπο.





Στόχος του είναι να εκδώσει περισσότερη ελληνική queer λογοτεχνία και ποίηση, καθώς και έργα συγγραφέων που έχουν βιώσει ψυχική ασθένεια.





Ένα από τα επερχόμενα έργα του είναι μια ανθολογία με τίτλο "Η άλλη όψη της σελήνης: ανθολογία περιθοριακής λογοτεχνίας, από το 1820 έως σήμερα".





Αυτή η ανθολογία διερευνά τα έργα ατόμων που είχαν ψυχικές διαταρραχές, ήταν εκκεντρικά ή περιθωριοποιημένα στα ελληνικά λογοτεχνικά κινήματα.





Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στις 7 του μήνα, ο Μιχάλης Αλεξανδράτος θα παρουσιάσει διάλεξη για την έρευνά του σχετικά με την περιθωριοποιήμενη γραφή, στο Ελληνικό Κέντρο της Μελβούρνης.





Μέσω του Κυκλαδίτικου Τύπου, ο Μιχάλης Αλεξανδράτος ανοίγει έναν δρόμο για περιθωριοποιημένες φωνές στην ελληνική λογοτεχνία.





Εκδίδοντας έργα που έχουν παραβλεφθεί ή θεωρηθεί ακατάλληλα από την κυρίαρχη ακαδημαϊκή κοινότητα, αμφισβητά έτσι τα όρια του τι θεωρείται ορθό ή κανονικό.





Το μέλλον του εκδοτικού οίκου φαίνεται πολλά υποσχόμενο, καθώς συνεχίζει να αποκαλύπτει κρυφές αφηγήσεις φαίρνοντας ‘τες στο ευρύτερο κοινό.





