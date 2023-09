Αναδιάρθρωση της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας "000" στη Βικτώρια

Πρόκειται για την υπηρεσία 000 – ή αλλιώς γνωστή ως τρια μηδενικά – που είναι ο αριθμός που καλούν οι κάτοικοι της βικτώριας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και υψηλού κινδύνου – με άλλα λόγια όταν πρόκειται για θέμα ζωής και θανάτου.





Οταν κάποιος καλέσει τον αριθμό 000, το τηλεφωνικό κέντρο που θα απαντήσει θα συνδέσει το άτομο με την υπηρεσία ασθενοφόρων, την πυροσβεστική ή την αστυνομία.





Το σύστημα αυτό στην Βικτώρια παρουσίαζε ιδιαίτερες αδυναμίες με αποτέλεσμα όχι μόνο να υπάρξουν καταγγελίες αλλά και να χάσουν τη ζωή τους 33 άτομα καθώς οι καθυστερήσεις που παρουσίασε το όλο σύστημα έπαιξε σημαντικό ρόλο.





Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή των Υπηρεσιών Εκτάκτων Αναγκών.





Η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.





Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η χειρότερη περίοδος για τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ήταν ο φετινός Ιανουάριος, Ιανουάριος του 2022 καθώς την περίοδο αυτή μόνο το 38% των τηλεφωνημάτων απαντήθηκαν μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Πέντε δευτερόλεπτα χρόνος ανταπόκρισης ενός τηλεφωνήματος στο 000 είναι ο στόχος της αρμόδιας υπηρεσίας.





Η έκθεση περιέχει 42 πορίσματα και υποβάλει οκτώ προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών.





Η Jaclyn Symes, υπουργός Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Βικτώριας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της πολιτείας έχει ήδη αρχίσει την εφαρμογή των προτάσεων βελτίωσης της έκθεσης που κατέθεσε ο Γενικός Επιθεωρητής.





Μεταξύ άλλων είπε ότι η κυβέρνηση ήδη επενδεί κονδύλιο τριακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων δολλαρίων και προχωρά στην πρόσληψη τετρακοσίων επιπλέον ατόμων προκειμένου να βελτιωθεί η υπηρεσία και να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση:





"The government has made significant investment to strengthen our emergency call taking service, with more than $333 million to meet demand, bring on more call speakers, more despatches and more support workers, we have an aim of 400 extra staff."





Η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών - που είναι ευρέως γνωστή ως 000 - βρίσκεται υπό την διοίκηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Εκτακτων Αναγκών (Emergency Services Telecommunications Authority – γνωστή με τα αρχικά ESTA).





Στόχος της είναι να απαντά στο 90% των τηλεφωνημάτων μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα.





Η έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή αναφέρει ότι ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε στην διάρκεια της πανδημίας.





Πoλλά άτομα που τηλεφωνούσαν έπρεπε να περιμένουν πάνω από ένα λεπτό για να λάβουν απάντηση ενώ υπήρξαν περιστατικά που ο χρόνος αναμονής ήταν ανάμεσα σε 10 με 15 λεπτά.





Η έρευνα κατέγραψε ακόμη ότι στην κορύφωση της πανδημίας η ESTA απαντούσε σε 2 χιλιάδες οχτακόσια τηλεφωνήματα την ημέρα για οκτώ μήνες – που αντιστοιχεί σε τετρακόσια τηλεφωνήματα περισσότερα στην περίοδο πριν την πανδημία.





Η Jaclyn Symes είπε ότι το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών σήμερα δεν είναι το ίδιο με εκείνο του παρελθόντος και ότι έχουν ήδη γίνει πολλές βελτιώσεις:





"The ESTA today is not the same asd the ESTA six months ago. It's stronger. It's more resilient, and better equipped to respond to intense demand. But what hasn't changed is of course the drive and dedication of ESTA's incredible call takers and dispatches who every day are committed to ensuring Victorians get the help they need during the time often of their greatest need."