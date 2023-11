Υψηλά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης για υποπληρωμές προτείνει η κυβέρνηση

Οι εργοδότες θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερες ώρες απασχόλησης σε έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση (part time) χωρίς να πληρώνουν υπερωρίες, σύμφωνα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην νομοθεσία περί εργασιακών σχέσεων.





Ο υπουργός εργασιακών σχέσεων Christian Porter είπε ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της εστίασης και του λιανικού εμπορίου θα μπορούν να εργαστούν περισσότερες ώρες χωρίς να πληρώνονται υπερωρίες αρκεί να υπάρχει καταγεγραμμένη συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Και αυτή η συμφωνία, είπε ο υπουργός, μπορεί να είναι ένα sms ανάμεσα στους δύο.





πρόστιμα εκατομμυρίων και ποινές φυλάκισης για υποπληρωμές

περισσότερες ώρες για εργαζομένους part-time χωρίς υπερωρίες

συμφωνία εργαζόμενου-εργοδότη για επιπλέον ώρες εργασίας με sms

πιθανότητες μονιμοποίησης casuals

μειώνεται η ευθύνη των εργοδοτών για καταβολή επιμισθίων σε casuals

Τα επιμίσθια θα συνεχίσουν να ισχύουν και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να δουλεύουν τουλάχιστον 16 ώρες την εβδομάδα και η βάρδια να είναι τουλάχιστον 3 ώρες.





Τι προτείνετε για τους έκτακτους ( casuals )





H κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τροποποιήσεις που δίνουν στους εργαζόμενους μεγαλύτερη δύναμη να επιδιώξουν την μονιμοποίησή τους, αλλά μειώνει την ευθύνη των εργοδοτών για την καταβολή επιμισθίων όπως η προσαύξηση έκτακτης εργασίας (casual leave loadings).

Επίσης η κυβέρνηση επιδιώκει την ποινικοποίηση της συστηματικής και εσκεμμένης υποπληρωμής των εργαζομένων – φαινόμενο που σημειώνεται συχνά τα τελευταία χρόνια – με ποινές τετραετούς φυλάκισης ή επιβολής προστίμου άνω του ενός εκατομμυρίου ή και τα δύο.





Μεγάλες εταιρείες πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αντιδράσεις





Τα συνδικάτα, μέσω της Sally McManus, γενική γραμματέας της ACTU, συμφώνησαν ότι χρειάζονται πιο αυστηρές ποινές στο θέμα της υποπληρωμής προκειμένου να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο, τόνισε όμως ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι ελλιπές.





Οι ενστάσεις της ACTU εστιάζονται στις προδιαγραφές των ποινικών αδικήματων που προτείνονται και τις ποινές που επισύρουν: ‘ καταστεί αδύνατο να επιβληθεί ποινή φυλάκισης σε έναν εργοδότη» είπε η κ. McManus.





Ο εκπρόσωπος των Εργατικών για θέματα εργασιακών σχέσεων Tony Burke, έθεσε θέμα επισφαλούς εργασίας καθώς και διάβρωσης των εργατικών δικαιωμάτων:





"It is legislation that we still haven't seen as I said earlier. So we'll adopt a constructive approach to it. But if it fails the test of delivering secure jobs with decent pay then we will oppose those parts of it."





Οι εργοδότες απ΄την πλευρά τους, σε αντιδράσεις του εμπορικο-βιομηχανικού επιμελητηρίου (Australian Chamber of Commerce and Industry) φαίνονται να είναι δυσαρεστημένοι λέγοντας ότι οι προτινόμενες ποινές είναι πολυ αυστηρές και ότι αυτό θα αποθαρύνει τις επιχειρήσεις να προσλάβουν εργαζομένους.