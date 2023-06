Αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας από 1η Ιουλίου '23

Τον περασμένο μήνα, τον Μάιο, η Αυστραλιανή Ενεργειακή Ρυθμιστική Αρχή (Australian Energy Regulator) επιβεβαίωσε ότι οι τιμές του ηλεκτρικού θα σημειώσουν άνοδο κατά 20 με 25% για 600,000 καταναλωτές.





Θα επηρεαστούν, επί το πλείστον, οι καταναλωτές στη Νέα Νότια Ουαλία, νοτιο-ανατολική Κουηνσλάνδη και την Νότια Αυστραλία που βρίσκονται στην προεπιλεγμένη προσφορά της αγοράς.





Τουλάχιστον τρεις απ΄τις μεγαλύτερες εταιρείας παροχής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος επιβεβαίωσαν τις αυξήσεις αυτές.





Μερικές απ'τις αυξήσεις είναι και οι εξής:





ΝΝΟ: 20,5% (κατά μέσο όρο)



Βικτώρια: 25%



Νότια Αυστραλία: 23,2%



Κουηνσλάνδη: 20,3%



Οι αυξήσεις κυμαίνονται ανάλογα με την πολιτεία, την εταιρεία παροχής ενέργειας και το πρόγραμμα επιλογής.





Σχολιάζοντας τις αυξήσεις αυτές η υπουργός αρμόδια για θέματα Τρίτης Ηλικίας Anika Wells, μιλώντας στο κανάλι 9, είπε ότι το κονδύλιο των τριών δις που έχει ανακοινώσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ανακουφιστικά μέτρα εκτιμάται ότι θα βοηθήσει 5 εκατομμύρια νοικοκυριά και ένα εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις:





"That was designed to put urgent measures in place to reduce the increase in prices by up to 25 basis points. And that's what we've done, and that's substantial significant work. But by no means do I detract from how hard households are facing out there. And that's why as you say in the federal budget, which is only still 4 weeks old at this point, the centrepiece of the federal budget was a 14.6 billion dollar cost of living package."



READ MORE Aύξηση του κατώτατου μισθού 5,75%

Φυσικό αέριο





Εκτός απ΄το ηλεκτρικό, αύξηση αναμένεται και στη τιμή του φυσικού αερίου.





Tρεις πολιτείες θα δουν τις τιμές του φυσικού να αυξάνεται από 15 έως 20% περίπου, σύμφωνα με την εταιρεία Energy Australia.





Η ΝΝΟ θα δεί αύξηση 20,5% και $197 δολλάρια ετησίως





Η Νότια Αυστραλία – αύξηση 15,8% και $175 δολλάρια και η Περιοχή Πρωτευούσης αύξηση 18,1% και 279 δολλάρια ετησίως (κατά μέσο όρο).





Eνώ στη Βικτώρια οι τιμές αναμένεται να παρουσιάσουν άλμα έως και 45% - κατά μέσο όρο - σύμφωνα με έρευνα της οργάνωσης St Vincent de Paul που αντιστοιχεί σε ποσό $675 δολαρίων σε ένα χρόνο.



Αύξηση στις αποδοχές των πολιτικών στη Βικτώρια





Οι πολιτικοί στην πολιτεία της Βικτώριας θα δουν αύξηση των αμοιβών τους κατά 3,5% απ΄την 1 η Ιουλίου.





Η απόφαση αυτή της ανεξάρτητης επιτροπής Αποδοχών Independent Remuneration Tribunal ανακοινώθηκε χθες (Τετάρτη 21/6).





Οι ετήσιες αποδοχές ενός βουλευτή των πίσω εδράνων θα ανέλθει στις σχεδόν $200,000 ενώ ο Ντάνιελ Αντριους παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος πολιτειακός πρωθυπουργός στην Αυστραλία με ετήσιο μισθό $481,000 περίπου.





Στην ΝΝΟ, η κυβέρνηση Μινς έχει προχωρήσει σε πάγωμα των αμοιβών των πολιτικών καθώς και των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων για δύο χρόνια.