Tα μεγαλύτερα οικονομικά γεγονότα του 2022

Τα οικονομικά γεγονότα που σημάδεψαν το 2022:





Πληθωρισμός





Καθως η οικονομία άνοιγε σιγά σιγά πέρσι μετά από χρόνια περιορισμών και εγκλεισμών, ένα απ’ τα θέματα που απασχολούσε τους ειδικούς σε μεγάλο βαθμό ήταν ο πληθωρισμός. Αναρωτιούνταν αν οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν παροδικές ή κάτι πιο μόνιμο. Το 2022 άνοιξε με αισιοδοξία.





Εκείνο όμως που δεν υπολόγισαν ήταν η ρωσική εισβολή της Ουκρανίας.





Οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των τροφίμων με το σιτάρι να πιάνει τιμές – ρεκόρ.





Το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προμήθειας σιταριού προέρχεται απ΄τη Ρωσία και την Ουκρανία.





Η άλλη σοβαρή συνέπεια στην οικονομία ήταν στον ενεργειακό τομέα .





Οι τιμές των υγρών καυσίμων σημείωσαν σημαντική άνοδο– ενώ η κίνηση του ΟΠΕΚ να περιορίσει την προμήθεια επιδείνωσε την κατάσταση.



H Aυστραλία δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Η τιμή της βενζίνης άρχισε να ανεβαίνει. Και τον Απρίλιο του 22 έφτασε στο ζενίθ του.





Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας επέφερε χαλάρωση στις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Ωστόσο, η κρίση στον ενεργειακό τομέα επιμένει– κυρίως στην Ευρώπη.





Η Mahjabeen Zaman, επικεφαλής συναλλάγματος στην ANZ, είπε ότι η Ευρώπη εισάγει το 90% του φυσικού αερίου που καταναλώνει. Η Ρωσία προμηθεύει το 45 τοις εκατό αυτών των εισαγωγών:



"So subsequent disruptions to gas supplies set gas prices soaring, and forced Europe to look elsewhere for its energy. Despite this power markets were already under pressure following strong demand over the past few winters so things were already looking pretty difficult in Europe. Now Europe has managed to secure sufficient imports for LNG for the coming winter but a medium term solution to move away from Russian energy dependence still remains unsolved so we expect some sort of volatility to remain in that space."





Στην Αυστραλία αναριχήθηκε σε επίπεδα που δεν είχε δει η χώρα απ΄το 1990 και έφτασε στο 7,3%.





Ανεργία



Η δυνατή οικονομία της Αυστραλίας οδήγησε σε μείωση της ανεργίας στο 3,4% - το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 48 ετών.



Μισθοί



Οι πληθωριστικές τάσεις αποτέλεσαν γερό χτύπημα για τους καταναλωτές καθώς οι μισθοί δεν ακολούθησαν την ανοδική πορεία του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Shane Oliver, ανώτατο οικονομικό αναλυτή της AMP Capital:





"I think the good news for the year ahead is that inflation will have peaked - we think it’s peaking this quarter - and the last spurt higher is driven by higher energy prices, but as we go through next year, we’re going to see more evidence that inflationary pressures will start to abate. We’re already seeing that for example in the US, we’re seeing supply imbalances start to return to normal, we’re seeing lower costs for transport, demand is starting to slow: all of that will lead to a sharp fall in inflation over the next 12 months, at the same time, the still strong jobs market will push wages growth up a little higher.»





Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση για το 2023: «υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια απότομη μείωση της διαφοράς μεταξύ πληθωρισμού και μισθών και υπάρχει κάποια πιθανότητα η αύξηση των μισθών να αυξηθεί ελαφρώς πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού».





So I reckon by the end of 2023 you’re going to start to see a sharp narrowing in the gap between inflation and wages and there is some chance that wages growth may will push up slightly above the rate of inflation. Shane Oliver, AMP Capital

Επιτόκια





Η Αποθεματική Tράπεζα αύξησε τα επίσημα επιτόκια από το 0,1% τον Μάιο σε 3,1% τον Δεκέμβριο.





Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των επιτοκίων εδώ και δεκαετίες, αντιστρέφοντας 10 χρόνια πτώσης μέσα σε διάστημα 8 μόλις μηνών.





Oι τράπεζες προσάρμοσαν τα επιτόκια στις αυξήσεις της Αποθεματικής με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δόσεις των δανείων και παράλληλα περιορίστηκε το ανώτατο ποσό που μπορούσαν να δανειστούν οι καταναλωτές σε ορισμένες περιπτώσεις κατά 27%.



Ως συνέπεια, οι τιμές των ακινήτων σημείωσαν πτώση σε επίπεδα ρεκόρ.





Ο Shane Oliver προειδοποιεί ότι η πτώση θα συνεχιστεί:





"There’s probably more pain to come because we’re yet to see the impact of the mortgage rate cliff, and that will occur when those people who fortunately locked in at 2 per cent or so mortgage rates a year or two ago are now going to find, when they roll over and their term expires, they’ll roll over to five or six per cent and that may unfortunately result in a bit of forced selling and more downward pressure on property prices."



Αυστραλιανό δολάριο





Πτωτική ήταν και η πορεία του Αυστραλιανού δολαρίου το 2022.





Απ’ τα 75 σεντς έναντι του Αμερικανικού δολλαρίου τους πρώτους μήνες του ’22, στα 62 σεντς στα τέλη του ίδιου έτους.





Πρόκειται για πτώση 22% - υψηλότερη απ΄ότι σημειώνεται τα τελευταία 30 χρόνια.





H Mahjabeen Zaman εξέφρασε αισιοδοξία για την τιμή του Αυστραλιανού δολαρίου το 2023: