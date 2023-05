Συνάντηση Αλμπανίζι - Μπάιντεν στο περιθώριο της G7

Ξεκίνησε χθες (Παρασκευή 19 Μαίου) στη Χιροσίμα η σύνοδος Ομάδας των Επτά, των επτά μεγαλύτερων βιομηχανικά κρατών, γνωστή ως G7.





Οι ηγέτες του Καναδά, της Γαλλία, τη Γερμανία, της Ιταλία, της Ιαπωνία, του Ην. Βασίλειο και των ΗΠΑ αποφάσισαν σε περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία.





Οπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters στο προσχέδιο της ανακοίνωσης που θα εκδοθεί μετά το πέρας της συνόδου θα αναφέρει και στην ανάγκη για μείωση της εξάρτησής του εμπόρίου απ΄την Κίνα.



Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά δεσμέυτηκαν να περιορίσουν τις εξαγωγές προιόντων στη Ρωσία που θα μπορούσαν να συνδράμουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.





«Η Ρωσία θα στερηθεί την τεχνολογία της G7, βιομηχανικό εξοπλισμό και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη πολεμική της μηχανή», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που κυκλοφόρησε αργά την Παρασκευή (τοπική ώρα),





Η σύνοδος κορυφής της G7 γίνεται παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.





Στη ίδια σύνοδο συμμετέχει και ο Αυστραλός πρωθυπουργός Ανθονι Αλμπανίζι.





Σε δηλώσεις του απ΄την Χιροσίμα, την πόλη που έχει βιώσει την φρίκη των ατομικών όπλων, ο κ. Αλμπανίζι υπενθύμισε την σημασία της ειρήνης αλλά και τις πρόσφατες απειλές του ρώσου προέδρου για χρήση πυρηνικών όπλων:





"We know the consequences because we see them right here. And in recent times with Vladimir Putin's irresponsible threatening of the use of nuclear weapons as well, it's a reminder that the world has to be vigilant, and we have to step up the campaign against nuclear weapons."