ΟΗΕ: O Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος θα πρέπει να ενταχθεί στα απειλούμενα είδη

Η αξιολόγηση ωστόσο, υποστηρίζει ότι η Αυστραλία θα πρέπει να προβεί σε «φιλόδοξη, άμεση και βιώσιμη δράση» προκειμένου να σωθεί ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος.





Η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή, η λεύκανση και η ποιότητα των υδάτων, που επιδεινώνεται, αποτελούν κινδύνους για την ‘υγεία’ του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου – τον γνωστό μας Great Barrier Reef.





Πρόκειται για έναν απ΄τους φυσικούς θυσαυρούς της Αυστραλίας, ένα απ΄τα θαύματα της φύσης – ξακουστό σ’ όλο τον κόσμο.





Το μέλλον του ωστόσο, παραμένει αβέβαιο δεδομένης της ζημίας που έχει ήδη υποστεί.





Τον Μάρτιο, αποστολή του ΟΗΕ στην Αυστραλία, πραγματοποίησε δεκαήμερη αξιολόγηση του Υφάλου.





Η έκθεση που προέκυψε απ΄την αξιολόγηση συστήνει την ένταξη του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου στον κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.





«Συχνές λευκάνσεις σε μεγάλη κλίμακα», «αυξανόμενη οξύτητα του νερού» και το ψάρεμα με δίχτυα συμπεριλαμβάνονται στους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ΄Υφαλος, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ.





Η έκθεση περιλαμβάνει 12 συστάσεις.





Ανάμεσα στις «υψηλής προτεραιότητας» συστάσεις είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην βελτίωση της ποιότητας του νερού τόσο απ΄την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και απ’ την κυβέρνηση της Κουηνσλάνδης καθώς και οι υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών πολιτικών για την μείωση των εκπομπών άνθρακα και την συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου.





Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες συστάσεις.





Πέρυσι, η τότε υπουργός Περιβάλλοντος Sussan Ley άσκησε πίεση στην UNESCO για να μην συμπεριληφθεί ο ύφαλος στην λίστα των απειλούμενων ειδών.





Η διάδοχός της, Tanya Plibersek, δήλωσε ότι θα κάνει το ίδιο.





"There is no need to single the Great Barrier Reef out in this way . If the Great Barrier Reef is in danger, then every coral reef in the world is in danger ."





Απορρίπτοντας το βασικό πόρισμα της έκθεσης, η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Εργατικών έκανε λόγο για τις νομοθετικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση Αλμπανίζι, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για κονδύλιο (ενός κόμμα 2) 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Great Barrier Reef καθώς και για την δέσμευση για μείωση των εκπομπών κατά 43 τοις εκατό κάτω από τα επίπεδα του 2005, έως το 2030.





Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι πολλά έχουν αλλάξει από τον περασμένο Μάρτιο και ότι τώρα συνεργάζεται στενά με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.