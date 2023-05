Εκδηλώσεις της Ομογένειας για την επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας

Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Μελβούρνη μίλησε στο πρόγραμμά μας ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κ. Γιάννης Πιλαλίδης.









Commemoration Events - Greek Genocide in Pontos - Melbourne 2023





LECTURE – Thursday 18th of May 2023





The Central Pontian Association of Melbourne “Pontiaki Estia”, Merimna Pontion Kyrion Oceania and the Greek Orthodox Community of Melbourne in conjunction with the Australian Federation of Pontian Associations, are hosting a lecture by Dean Kalimniou titled “Kick-Ass Women of Pontus” on Thursday 18th of May 2023 at 7:00pm. The event will take place at the Greek Centre’s Mezzanine Level, 168 Lonsdale St, Melbourne. For more details contact Mrs Litsa Athanasiadis on 0421 804 968.





ΔΙΑΛΕΞΗ – Πέμπτη 18 Μαΐου 2023





Η Κεντρική Ένωση Ποντίων Μελβούρνης και Βικτωρίας «Ποντιακή Εστία», η Μέριμνα Ποντίων Κύριων Ωκεανίας και η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης σε συνεργασία με την Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, φιλοξενούν ομιλία του Κωνσταντίνου Καλιμνιού με τίτλο «Δυναμικές Γυναίκες του Πόντου» την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 στις 7:00 μ.μ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ‘Mezzanine Level’ του Ελληνικού Κέντρου, 168 Lonsdale St, Μελβούρνη. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Λίτσα Αθανασιάδη στο 0421 804 968.





LIGHTING OF THE GREEK CENTRE BUILDING – Thursday 18 th and Friday 19 th of May 2023





The Greek Centre building at 168 Lonsdale Street, Melbourne, will be lit up in red over two nights to commemorate the victims of the Greek Genocide on Thursday the 18 th and Friday the 19 th of May. The initiative is sponsored by anonymous doners.





ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΤΑΣ – Πέμπτη 18 και Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Το κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας στην οδό Λόνσνταϊλ 168, Μελβούρνη, επί δύο βράδια, θα φωταγωγηθεί με κόκκινο χρώμα για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της Ελληνικής Γενοκτονίας στον Πόντο την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Μαΐου. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από ανώνυμους συμπατριώτες.

COMMEMORATIVE SERVICE – Friday 19th of May 2023





The Pontian Associations of Melbourne under the auspices of the Australian Federation of Pontian Associations, are hosting a Memorial Service for the lives lost during the Genocide of Hellenes in the region of Pontos on Friday the 19th of May 2023 at 9:30am. The event will take place at Holy Monastery of Axion Estin, 7 Hartington St, Northcote. For more information please contact Mr Yiannis Pilalidis on 0414 334 233.





ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ –

Ιερά Μονή Άξιον Εστίν, 7 Hartington St, Northcote.

Οι Ποντιακοί Σύλλογοι Μελβούρνης υπό την αιγίδα της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων, διοργανώνουν Μνημόσυνο για τις ζωές που χάθηκαν κατά τη Γενοκτονία των Ελλήνων στην περιοχή του Πόντου, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στις 9:30 π.μ. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους εκλεκτοί καλεσμένοι των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων , ο Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Αντιπτέραρχος κ. Γεώργιος Κυριάκου, ο Πλωτάρχης κ. Στυλιανός Ματσιώτης Π.Ν Επιτελείς του 1ου Τμήματος της Διεύθυνσης Δημοσίων σχέσεων του ΓΕΕΘΑ και στρατιωτικός ακόλουθος της Ελλάδας στην Αυστραλία ο Αντισυνταγματάρχης κ .Φασιανός Ιωάννης . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τον κ. Γιάννη Πιλαλίδη στο 0414 334 233.





DISPLAY EXHIBITON OPENING NIGHT – Friday 19 th of May 2023





The official opening of the exhibition entitled “Asia Minor – Reflections on daily life” will take place on Friday the 19 th of May, Pontian Genocide Remembrance Day, at the bookshop building of the Holy Monastery of Axion Estin, 7 Hartington St, Northcote at 6:30pm. For further details and the full program of events to be held during the exhibition, please contact Ms Yiota Stavridou on 0481 238 880.





ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης «Μικρά Ασία – Αντανα την καθημερινής ζωής» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19 Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Ποντίου, στο κτίριο του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μονής Άξιον Εστίν, 7 Hartington St, Northcote στις 6:30 μμ. Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη δες. Γιώτα Σταυρίδου στο 0481 238 880.





DISPLAY EXHIBITION DEDICATED TO THE GREEKS OF ASIA MINOR – Friday 19 th to Monday 29th of May 2023





The Educational Institution “Hellenism of Anatolia – from the Aegean Sea to Pontos”, of the Australian Federation of Pontian Associations will be hosting a ten-day exhibition on Hellenism of Asia Minor. The display will be located at the bookshop building of the Holy Monastery of Axion Estin, 7 Hartington St, Northcote, from 10:00am to 5:00pm daily and from the 20 th to the 29 th of May 2023. For the full program of events and to book an educational tour for schools or community groups please contact Ms Yiota Stavridou on 0481 238 880.







ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ – Παρασκευή 19 έως Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Ελληνισμός της Ανατολίας – από το Αιγαίο ως τον Πόντο», της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Συλλόγων θα φιλοξενήσει δεκαήμερη έκθεση με θέμα τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Η έκθεση θα γίνει στο κτίριο του βιβλιοπωλείου της Ιερά Μονή Άξιον Εστίν, 7 Hartington St, Northcote, και θα λειτουργεί από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. καθημερινά, 20 έως τις 29 Μαΐου 2023. Για το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα γίνουν στο χώρο της έκθεσης και για να κλείσετε εκπαιδευτική περιήγηση για το σχολείο ή την οργάνωση σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δες. Γιώτα Σταυρίδου στο 0481 238 880.





FORMAL DINNER – Friday 19 th of May 2023





The Australian Federation of Pontian Association will be honoring this year’s international guest in a dinner hosted by Pontiaki Estia on Friday 19 th of May, 2023 at 8:30pm. The evening will consist of a presentations and speeches. For further details, please contact Mr Yiannis Pilalidis on 0414 334 233.





ΤΙΜΗΤΙΚΟ/ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ – Παρασκευή 19 Μαΐου 2023





Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακής Σωματείων θα τιμήσει τους τους εκλεκτούς καλεσμένους από Ελλάδα, παρουσία πολιτικών και θρησκευτικών αρχών καθώς και εκπροσώπους διαφόρων πολιτιστικών φορέων της πόλης μας με τιμητικό δείπνο που θα παραθέσει η Ποντιακή Εστία την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 στις 8:30 μ.μ. Η βραδιά θα αποτελείται από παρουσιάσεις και ομιλίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη Πιλαλίδη στο 0414 334 233.





WREATH LAYING CEREMONY – Sunday 21 st of May 2023





A Wreath Laying Ceremony commemorating the lives lost during the Greek Genocide in the region of Pontos will take place on Sunday 21 st of May 2023 at 12.30pm. The ceremony will be held at the Hellenic Memorial, Birdwood Avenue, Melbourne. For more information and to register to lay a wreath, please contact Ms Elena Vasiliadis on 0458 858 575.





ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ – Κυριακή 21 Μαΐου 2023

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 στις 12.30πμ θα πραγματοποιηθεί Τελετή Κατάθεσης Στεφάνων στη μνήμη των ζωών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Hellenic Memorial, Birdwood Avenue, Μελβούρνη. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσετε συμμετοχής κατάθεσης στεφάνου, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την δες. Έλενα Βασιλειάδου στο 0458 858 575.