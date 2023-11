Θα δοθεί μάχη για να μην καταργηθεί το Πρόγραμμα Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Macquarie

Το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών, το οποίο συστάθηκε ειδικά για την προώθηση της γλώσσας μας στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο εκφράζει βαθύτατη ανησυχία, αλλά όπως ενημερώνει, δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί.





Οι ιθύνοντες του του Ιδρύματος είναι σε συνεννόηση με ειδικούς ώστε να συνταχθεί εισήγηση προς τις πανεπιστημιακές αρχές με στόχο να σταματήσει το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών που προσφέρεται.





Εξάλλου, έγκυρες πηγές, ενημέρωσαν το Πρόγραμμά μας, ότι θα επιχειρηθεί η παρέμβαση πολιτικών προσώπων και άλλων παραγόντων από την ελληνική και όχι μόνο, παροικία.





Για τις εξελίξεις, το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Macquarie, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση που υπογράφεται από τον πρόεδρό του κ. Θεόφιλο Πρεμέτη.





ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MACQUARIE





Το Ίδρυμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Macquarie ("το Ίδρυμα") ενημερώθηκε από το τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Macquarie ("το Πανεπιστήμιο") σχετικά με τις προτεινόμενες δραστικές αλλαγές στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Γλωσσών και Πολιτισμών, όπως διατυπώνεται σε Έγγραφο Συζήτησης.





Το Έγγραφο Συζήτησης αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει τη Σχολή Γλωσσών και των Πολιτισμών και σκοπεύει να καθιερώσει Σχολή Παγκόσμιων Σπουδών (Discipline of Global Studies). Για το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής του προγράμματος σπουδών στη Nεοελληνική γλώσσα (μαζί με τα κροατικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά). Προτείνονται επίσης περαιτέρω αλλαγές στη δομή του ακαδημαϊκού προγράμματος και σε άλλες γλώσσες. Το Έγγραφο Συζήτησης εξηγεί τους λόγους και τη στρατηγική αυτής της νέας ακαδημαϊκής κατεύθυνσης.





Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με νομικούς και ειδικούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για να καταθέσει μια ολοκληρωμένη απάντηση σε αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές. Αν και δεν έχει δοθεί επίσημη ημερομηνία, προετοιμαζόμαστε για την πιθανή εφαρμογή αυτών των αλλαγών έως τον Ιανουάριο του 2024.





Ανησυχούμε βαθιά για το μέλλον των Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Macquarie και θα εξετάσουμε όλες τις δυνατές επιλογές για να διατηρηθεί το Πρόγραμμα στο πανεπιστήμιου του Macquarie.





Εάν θέλετε να παραμείνετε ενημερωμένοι για αυτό το θέμα, στείλτε ένα email στο





Εάν θέλετε να παραμείνετε ενημερωμένοι για αυτό το θέμα, στείλτε ένα email στο info@mgsf.com.au











Με εκτίμηση,





Θεόφιλος Πρεμέτης





Πρόεδρος, Macquarie Greek Studies Foundation

















IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING THE MODERN GREEK STUDIES PROGRAM AT MACQUARIE UNIVERSITY











The Macquarie University Greek Studies Foundation Limited ("the Foundation") has been approached by the Faculty of Arts at Macquarie University ("the University") for input regarding proposed substantial changes to the curriculum model of the Discipline of Languages and Cultures as outlined in a recently shared Discussion Paper. The Discussion Paper states that the University is considering to move away from the discipline of Languages and Cultures and seeks to instead establish a Discipline of Global Studies. To this end, the University is considering discontinuing studies in Modern Greek language (along with Croatian, German, Italian, and Russian). Further changes to course structure and other languages are also proposed. The discussion paper explains the reasons and strategy for this new direction. The Foundation is actively working with legal and higher education specialists to develop a comprehensive response to these proposed changes. While no official date has been provided, the University are preparing for the potential implementation of these changes by January 2024. We are deeply concerned about the future of Modern Greek Studies at Macquarie University and will explore all options to maintain its presence there. Should you wish to remain informed on this matter, kindly send an email to info@mgsf.com.au











Warm regards, Theo Premetis





President, Macquarie Greek Studies Foundation