K. Μητσοτάκης: Την νέα κυβερνητική θητεία θα ήθελα να την ονομάσω ως θητεία της αποτελεσματικότητας

Χθες, στις 11 τοπική ώρα Ελλάδος, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του επανεκλεγέντα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με το κεντρικό μήνυμα του πρωθυπουργού να είναι «λίγα λόγια και πολύ δουλειά».





Το συμβούλιο είχε διευρυμένη συμμετοχή, με 68 υπουργούς και υφυπουργούς να δίνουν το παρόν, δίνοντας έτσι πανηγυρικό τόνο στον απόηχο της μεγάλης εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας.





Στο συμβούλιο, συζητήθηκαν οι στόχοι της επόμενης τετραετίας, ενώ οι υπουργοί παρέλαβαν τους αποκαλούμενους “μπλε φακέλους” οι οποίοι περιλαμβάνουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την περίοδο 2023 - 2027.





Στην πρωταρχική του εισήγηση, Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «οι προσδοκίες είναι αρκετά ψηλά καθώς αυτές προέρχονται από ένα ευρύ λαϊκό ρεύμα που εμπιστεύτηκε την Νέα Δημοκρατία».





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην στήριξη του κοινωνικού κράτους, τα πρώτα νομοσχέδια, την επαναφορά της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στον έλεγχο του δημοσίου, την κοστολόγηση όλων των κομμάτων από ανεξάρτητο φορέα όπως και την ίδρυση νέων τμημάτων ΕΚΑΒ για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών μεταξύ άλλων.





Πρώτα όμως, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της νέας κυβέρνησης.





Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας πως οι «μπλε φάκελοι» περιλαμβάνουν 120 μεταρρυθμίσεις, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και 959 επιχειρησιακές δράσεις.





Εντός αυτών των μεταρρυθμίσεων, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και χρηματοδοτήσεις για δημόσια έργα.





«Την νέα κυβερνητική θητεία θα ήθελα να την ονομάσω ως θητεία της αποτελεσματικότητας και των μεγάλων αλμάτων που πρέπει να κάνει η χώρα για να αρπάξει τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά της» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Να σημειώσουμε εδώ, πως ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η εξωτερική πολιτική, με τη Σύνοδο Κορυφής των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. να πραγματοποιείται την ερχόμενη Παρασκευή στις Βρυξέλλες, ενώ την επόμενη εβδομάδα, στο προσκήνιο θα βρεθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.





Μάλιστα, Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνεχάρη τηλεφωνικώς τον Έλληνα πρωθυπουργό για την εκλογική νίκη και συζήτησαν για τη διερεύνηση σχέσεων.





Just had a great conversation with Prime Minister

of Greece, congratulating him on his impressive election win. Thrilled to announce that we'll soon be convening leaders from Israel-Greece-Cyprus to tackle crucial matters, notably energy. Exciting times ahead! 🇮🇱🇬🇷

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu)