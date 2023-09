Το 98% των χαμηλόμισθων δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο σπιτιού

Ο οργανισμός κοινωνικών υπηρεσιών Anglicare Australia, ένας απ΄τους μεγαλύτερους της χώρας, απευθύνει έκκληση σε όλα τα κόμματα και υποψηφίους στις επερχόμενες εκλογές να λάβουν δράση σε θέματα στέγασης σε σχέση με τις τιμές των κατοικιών προς ενοικίαση.





Η Anglicare Australia απηύθυνε αυτή την εκκληση με την ευκαιρία της δημοσίευσης των πορισμάτων της ετήσιας έκθεσής της για την οικονομική προσιτότητα των ενοικίων.





Η έκθεση με τίτλο Rental Affordability Snapshot υποστηρίζει ότι οι Αυστραλοί συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σχετικά με την προσβαστιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της στέγασης.





Η έρευνα εξέτασε 45,992 διαφημίσεις για ενοικιάσεις κατοικιών και κοίταξε συγκεκριμένα για τις κατοικίες τα ενοίκια των οποίων είναι λιγότερα απ΄το ένα τρίτο του εισοδήματος των πολιτών. Οτιδήποτε δαπάνη που διατίθεται για στέγασε πάνω απ΄το ένα τρίτο του εισοδήματος θεωρείτε ‘στρεσογόνος’ παράγοντας (το λεγόμενο "housing stress").





Μόνο το 2% των ατόμων με αμοιβή αντίστοιχη του κατώτατου μισθού πλήρης απασχόλησης μπορούν να ενοικιάσουν κατοικία με τις τρέχουσες τιμές. Με άλλα λόγια τα σπίτια προς ενοικίαση ανέρχονται στα 720 σε όλη την Αυστραλία για τους χαμηλόμισθους.





Οι δε συνταξιούχοι γήρατος μπορούν να ενοικιάσουν μόνο το 1% των διαθέσιμων κατοικιών – δηλαδή 312 σπίτια έχουν ενοίκιο προσιτό σε έναν συνταξιούχο.





Σε πιό ευάλωτη ακόμη θέση βρίσκονται οι συνταξιούχοι αναπηρίας αφού τα οικονομικά τους τους επιτρέπουν πρόσβαση σε μόνο πενήντα μία (51) κατοικίες.





Η Kasy Chambers, διευθύνουσα σύμβουλος της Anglicare Australia, είπε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να βρει μια άμεση λύση στο θέμα των ενοικίων:





"We want to see the rates of government benefits raised. We want to see some more social housing developed right across the country, and we want to have an open conversation about the tax system so that we can reform it and make sure that Australians living in rental accommodation have a fair go."







Εν τω μεταξύ, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε αύξηση των επίσημων επιτοκίων απ΄την Αποθεματική Τράπεζα εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας – γεγονός που αν επαληθευτεί θα πρόκειται για το πρώτο απ΄το 2007.





Οι εκτιμήσεις έρχονται μετά τα χθεσινά στοιχεία για αύξηση του πληθωρισμού στο 5,1% - ποσοστό ρεκόρ των τελευταίων 21 ετών.





Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός βρίσκεται στο 3.7%.





Πρόκειται για τιμές που ξεπερνούν τον στόχο που έχει θέσει η Αποθεματική Τράπεζα.





Ενας τρόπος για την μείωση του πληθωρισμού είναι η αύξηση των επιτοκίων.





Αν και η Αποθεματική έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί την καταγραφή ανοδικής πορείας στους μισθούς πριν προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, δεν είναι λίγοι οι οικονομικοί παράγοντες που πιστεύουν ότι την ερχόμενη Τρίτη θα δούμε την πρώτη άνοδο των επιτοκίων για χρόνια. Ανάμεσά τους είναι και ο David Bassanese, ανώτατος οικονομολόγος, στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Betashares:





[["The RBA is an inflation-targeting central bank. I think moving next week, after a high CPI, really does cement in the public's mind how important inflation is, and how important it is to keep it contained. So, I think it makes better sense for the RBA to move on the back of a high CPI, rather than on the back of a high wages number, if we were to get it."]]