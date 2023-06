Εκατοντάδες νεκροί σε σύγκρουση τρένων στην Ινδία

Στους 288 ανέρχονται οι νεκροί, μέχρι στιγμής, απ΄το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στην Ινδία.





Η σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας άφησε και σχεδόν εννιακόσιους τραυματίες.





Στο σημείο του δυστυχήματος στάλθηκαν πάνω από 200 ασθενοφόρα καθώς οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων πιθανόν να είναι πολύ μεγαλύτερος.





Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκατοντάδες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις δύο αμαξοστοιχίες.





Η Vandana ήταν ανάμεσα στους επιβάτες του ενός απ΄τα δύο τρένα. Είπε τα εξής:





“As I stepped out of the washroom (of the train) suddenly the train tilted, I lost my balance I held on to something, I almost fell, my body tilted, my slippers, my bag everything went topsy turvy, people started falling on each other and I was shocked and could not understand what happened, my mind stopped working, the whole coach was tilted. We have come till the road from there (accident site) and we are on our way to Cuttack by road now.”





Η συγκρούση ήταν ανάμεσα στο Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, και το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων.





Πρόκειται για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία τις τελευταίες δεκαετίες.