Ένταλμα σύλληψης κατά Πούτιν απ΄το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προχώρησε χθες το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.





«Σήμερα, 17 Μαρτίου 2023, το Τμήμα Προδικασίας 2 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο πρόσωπα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία: τον κ. Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και την κα Μαρία Αλεκσέγεβνα Λβόβα-Μπέλοβα», επίτροπο της ρωσικής προεδρίας για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο.





Η Μαρία Λβόβα – Μπέλοβα είναι Επίτροπος της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δικαστηρίου Ο Πούτιν «θεωρείται υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία».





Ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Piotr Hofmanski έκανε λόγο για « μια σημαντική στιγμή στην δικαιοσύνη» :





"This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the (ICC) prosecutor (Karim Khan) and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. The execution depends on international cooperation."





Το Διεθνές Ποινικο Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 και βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα του «ιδρύθηκε ως ένας μόνιμος μηχανισμός, για να δικάζει άτομα που κατηγορούνται για τα σοβαρότερα αδικήματα σε παγκόσμια κλίμακα, όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.»





Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του Πούτιν και έκανε λόγο για ιστορική απόφαση.







Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται ένα χρόνο αφότου ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Karim Khan, ξεκίνσησε έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.





Ο Βρετανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Dominic Raab, επικρότησε την απόφαση Δικαστηρίου όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.





Επίσης την απόφαση χαιρέτησε και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτκής και ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ. Μιλώνταε απ΄τα Σκόπια όπου βρίσεκται για επίσημη επίσκεψη είπε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούσε πάντα σαφές ότι οι υπεύθυνοι για την παράνομη επίθεση κατά της Ουκρανίας πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».





"This is an important decision of international justice. We have always made clear at the European Union that those responsible for the illegal aggression against Ukraine must be brought to justice. And this International Criminal Court issue is just the start in the process of accountability and holding Russia and its leader to account for the crimes and atrocities they are committing in Ukraine."





Αντιδρώντας στην είδηση, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν δεν έχει «καμία σημασία».





«Οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν καμία σημασία για τη χώρα μας, μεταξύ άλλων από νομική άποψη», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.





«Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν φέρει καμία υποχρέωση βάσει αυτού», συμπλήρωσε.





Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της εισβολής της στην Ουκρανία.