Πτώση του πληθωρισμού τον Μάιο στην Αυστραλία

Σε σύγκριση με το 6,8 του Απριλίου, τον Μάιο ο πληθωρισμός σημείωσε πτώση 1,2% και διαμορφώθηκε στο 5,5%.





Η Michelle Marquardt, επικεφαλής του τμήματος Στατιστικής Τιμών της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, σχολιάζοντας τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαίου είπε ότι το 5,6% ήταν η μικρότερη αύξηση των τελευταίων 12 μηνών.





Μιλώντας στην εκπομπή On the Money της SBS, o David Robertson, ανώτατος οικομολόγος στην τράπεζα Bendigo Bank, είπε ότι ένας απ΄τους μεγαλύτερους συντελεστές στην μείωση του πληθωρισμού ήταν οι τιμές των υγρών καυσίμων.



O πληθωρισμός, παρά την μείωσή του, παραμένει πολύ πιο πάνω απ΄το 2 με 3% που είναι ο στόχος της Αποθεματικής Τράπεζας. Και είναι αυτός ο λόγος που έχει δώσει τροφή στην φημολογία για το ενδεχόμενο να μείνουν σταθερά τα επιτόκια – καθώς η Αποθεματική συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 4 Ιουλίου.





Μιλώντας στο ABC ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers είπε ότι η Αποθεματική είναι ένα ανεξάρτητος οργανισμός και ότι ο ίδιος δεν επιδιώκει να προκαταλάβει τις αποφάσεις της:





"Obviously the Reserve Bank board takes its decisions independently and what I try and do is, I try and no pre-empt those decisions or second-guess those decisions. They will weigh up the fact that inflation's moderating in our economy, the economy's slowing partly because of the global slowdown. We've seen a softening of retail and consumption and household savings and construction approvals and they'll weigh all of that up when they come to this decision independently."



Η καταναλωτική κίνηση τον Μάιο





Σύμφωνα με τα στοιχεία που δώθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το λιανικό εμπόριο σημείωσε αυξημένο τζίρο τον Μάιο κατά 0,7%.





Οπως υποστήριξε η Στατιστική Υπηρεσία, οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν τις προσφορές των καταστημάτων τον Μάιο – τον μήνα που περιλαμβάνει και την αγοραστική κίνηση για την γιορτή της Μητέρας.





Αγαθά και τιμές





Ας δούμε όμως τις κατηγορίες αγαθών που σημείωσαν την μεγαλύτερη άνοδο στις τιμές τον περασμένο μήνα, τον Μάιο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία:





Ενοίκια, εστίαση και takeaway, ψωμί & δημητριακά και γαλακτομικά ήταν οι τέσσερις κατηγορίες οι τιμές των οποίων σημείωσαν άνοδο τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο και θεωρούνται υπεύθυνες για το ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.





Συγκεκριμένα οι τιμές των γαλακτοκομικών αυξήθηκαν κατά 15,1%, οι τιμές του ψωμιού και των δημητριακών αυξήθηκαν κατά 12,8%, οι τιμές του φαγητό σε εστιατόρια και takeaway αυξήθηκαν κατά 7,7% ενώ οι τιμές των ενοικίων σημείωσαν αύξηση 6,3%.





Τους τελευταίους δώδεκα μήνες οι κατηγορίες με την μεγαλύτερη επιρροή στον πληθωρισμό ήταν η στέγαση, τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά και τα έπιπλα ,οι οικιακές συσκευές και οι υπηρεσίες.