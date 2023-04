Αποχωρεί απ΄την πολιτική η Karen Andrews - η Jacinta Price νέα σκιώδης υπουργός Ιθαγενών

Η γερουσιαστής Jacinta Yangapi Nampijinpa Price είναι η νέα σκιώδης υπουργός θεμάτων Ιθαγενών μετά τον σημερινό ανασχηματισμό του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου. Η κ. Price θα βρίσκεται πλέον στα, λεγόμενα, μπροστινά έδρανα της ομοσπονδιακής βουλής απέναντι απ΄την Linda Burney, την υπουργό θεμάτων Ιθαγενών στην κυβέρνηση Αλμπανίζι. Και η κ. Burney είναι ιθαγενής.





Η γερουσιαστής Price απ΄τη Βόρεια Επικράτεια, εκλέχθηκε στην γερουσία στις τελευταίες εκλογές (του 2022) με τον κόμμα Country Liberal Party. Eίναι ιδιαίτερα γνωστή κυρίως για την αντίθεσή της στο επικείμενο δημοψήφισμα και το γεγονός ότι από νωρίς είχε αρχίσει να μιλά υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα – και μάλιστα πολύ ανοιχτά.





Με την προαγωγή της κ. Price στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο η Αυστραλία αυτή τη στιγμή έχει δύο γυναίκες ιθαγενείς στην πρώτη γραμμή του δημοψηφίσματος – από διαφορετικές πλευρές η κάθε μία.





Η κ. Price ευχαρίστησε τον κ. Ντάτον για την απόφασή του να την τοποθετήσει στα μπροστινά έδρανα του Συνασπισμού δηλώνοντας «ευγνώμων που η ηγεσία την εμπιστεύτηκε».





"I have worked hard over many, many years to effect change in the area that I’m deeply passionate about. Throughout my life, I understand the trials and tribulations of those who are nearest and dearest to me and I will continue to fight for those marginalised Australians going forward and I’m very grateful again for the opportunity to do so within this portfolio."





Η κ. Price αντικαθιστά τον Julian Leeser ο οποίος πριν ακριβώς μία εβδομάδα παραιτήθηκε απ΄το σκιώδες υπουργικό συμβούλιο για «λόγους αρχής» όπως είπε δηλώνοντας την αντίθεσή του στην θέση των Φιλελευθέρων στο δημοψήφισμα.





Ο κ. Λέσερ ήταν σκιώδης υπουργός αρμόδιος για θέματα ιθαγενών και σκιώδης γενικός εισαγγελέας. Θα συμμετάσχει στην εκστρατεία υπέρ του «Ναι» στο δημοψήφισμα.





Aποχωρεί απ΄την πολιτική η Karen Andrews





Σήμερα η Karen Andrews ανακοίνωσε ότι αποχωρεί απ΄το σκιώδες υπουργικό συμβούλιο των Φιλελευθέρων. Θα παραμείνει στη βουλή ως απλή βουλευτής εκπροσωπώντας την έδρα McPherson που βρίσκεται στην περιοχή της Gold Coast στην Κουηνσλάνδη.





Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι και η ανακοίνωσή της ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές.





Η ανακοίνωση αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη αν σκεφτούμε ότι είχε διαφοροποιηθεί και στο παρελθόν σε επίσημες θέσεις των Φιλελευθέρων. Yπήρξε υπουργός Βιομηχανίας, Επιστημών και Τεχνολογίας στη κυβέρνηση Μόρισον και κατόπιν ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών.





Η κ. Αντριους κάλεσε τον Σκοτ Μόρισον να παραιτηθεί από βουλευτής όταν έγινε γνωστό ότι όταν ήταν πρωθυπουργός είχε αναλάβει, μυστικά, πέντε χαρτοφυλάκια – ένα εκ των οποίων το χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών.





Σε δηλώσεις της σχετικά με την σημερινή της ανακοίνωση η κ. Αντριους είπε ότι είναι ‘άνετη’ με την απόφασή της να αποχωρήσει απ΄το σκιώδες υπουργικού συμβούλιο:





“I am very comfortable with the decision that I made. I am standing back from the frontbench very comfortably. I'm very happy to do that. I think this was the right time for this to happen. I'm comfortable with my decision not to recontest and I look forward to work being whoever the party chooses to be the next candidate for Macpherson.”





Το χαρτοφυλάκιο του σκιώδους γενικού εισαγγελέα αναλαμβάνει η Michaelia Cash.