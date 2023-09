Τζο Μπάϊντεν: νεκρός ο ηγέτης της Αλ Κάιντα από Αμερικανικό πλήγμα

Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, 71 ετών, σκοτώθηκε το Σάββατο στην Καμπούλ σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί (ώρα Ανατολική Αυστραλίας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.





Ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι διαδέχθηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του πρωτεργάτη και της τρομοκρατικής επίθεσης στους δίδυμους πύργους της 11 ης Σεπτεμβρίου.





Στο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην 11 η Σεπτεμβρίου λέγοντας ότι ο αλ Ζαουάχρι ήταν δίπλα στον Μπιν Λάντεν «ήταν ο υπαρχηγός του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου» είπε και τόνισε ότι «ήταν ένας απ΄τους κύριους υπεύθυνους για τις επιθέσεις που σκότωσαν δύο χιλιάδες εννιακόσιους εβδομήντα εφτά ανθρώπους σε Αμερικανικό έδαφος»:





"On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahri. You know, Zawahri was bin Laden's leader. He was with him all the whole time. He was his number two man, his deputy at the time of terrorist attack 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks and murdered 2,977 people on American soil."





Ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για απόδοση δικαιοσύνης λέγοντας «Αποδόθηκε δικαιοσύνη», «αυτός ο τρομοκράτης ηγέτης δεν υπάρχει πια» και συμπλήρωσε ότι «Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ».





Περισσότερες λεπτομέρειες ακούστε στο ηχητικό που ακολουθεί