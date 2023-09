Ζελένσκι: Η καταστροφή στο φράγμα είναι "περιβαλλοντική βόμβα μαζικής καταστροφής"

Διασώστες από εθελοντικές ομάδες διασχίζουν τους πλημμυρισμένους δρόμους της νότιας περιοχής Χερσώνα στην Ουκρανία, αναζητώντας επιζώντες.





Χιλιάδες Ουκρανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς οι πλημμύρες σαρώνουν μεγάλη περιοχή στα νότια της Χερσώνας, μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόφκα.





Η έκρηξη στο υδροηλεκτρικό φράγμα, το οποίο βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων, έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ η όγκος υδάτων αναμένεται να πλημμυρίσει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.





The enormous Kakhovka dam, which spans frontlines across the Dnipro river in southern Ukraine, has been blown up.



The flooding could submerge areas downstream, putting parts of Kherson (controlled by Ukraine) and the nearby Zaporizhzhiya power plant (held by Russia) at risk.

