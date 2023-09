Στον ορίζοντα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι θέμα χρόνου σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών καθώς και του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ.





Συνάντηση σήμερα (21/1/22) Μπλίνκεν -Λαβρόφ για την εκτόνωση της κρίσης

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 100,000 στρατό στα σύνορα με την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για 'άμεσες, αυστηρές και συντονισμένες' οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία

Ο Joe Biden προειδοποίησε ότι αν η Ρωσία θα «πληρώσει βαρύ τίμημα» αν εισβάλει στην Ουκρανία μιλώντας για οικονομικές κυρώσεις.





«Το ξεκαθάρισα στον πρόεδρο Πούτιν» είπε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου «αν στρατεύματα της Ρωσίας περάσουν τα σύνορα με την Ουκρανία αυτό είναι εισβολή και θα απαντηθεί με άμεση, αυστηρή και συντονισμένη οικονομική δράση» τόνισε:





"I've been absolutely clear with (Russian) President Putin. He has no misunderstanding, if any, any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. But and it will be met with severe and coordinated economic response that I've discussed in detail with our allies, as well as laid out very clearly for President Putin. But there is no doubt, let there be no doubt at all, that if Putin makes this choice, Russia will pay a heavy price."





ΟΙ υπουργοί εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους είναι η Ουκρανική κρίση. Παρατηρητές θεωρούν ότι πρόκειται για μια έσχατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης.