O Mόρισον κατέθεσε νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές διακρίσεις

Το όλο θέμα ξεκίνησε μετά το δημοψήφισμα για το γάμο των ομοφυλόφιλων όταν η κυβέρνηση υποσχέθηκε να εισάγει ρυθμίσεις που θα προστατεύουν την θρησκευτική ελευθερία.





Κύρια σημεία





κατατέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές ελευθερίες

το νομοσχέδιο κατέθεσε στη βουλή ο ίδιος ο πρωθυπουργός

το νέο νομοσχέδιο υπερσκελίζει τις προβλέψεις για τις διακρίσεις των πολιτειών

Ο πρώην γενικός εισαγγελέας Κρίστιαν Πόρτερ εισήγαγε το νομοσχέδιο κατά των θρησκευτικών διακρίσεων το 2019 και το επόμενο έτος, 2020, κατέθεσε το δεύτερο, τροποποιημένο, σχέδιο νόμου.





Σήμερα ο πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, υλοποίησε την υπόσχεσή του και κατέθεσε ο ίδιος προσωπικά το νομοσχέδιο, στη νέα του μορφή, δηλαδή με περισσότερες τροποποιήσεις.





Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο





Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μία ακόμη προστατευτική ρύθμιση για τις θρησκευτικές διακρίσεις η οποία λειτουργεί ως συμπληρωματική στην ήδη υπάρχουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά των διακρίσεων σε θέματα φύλου, φυλής, ηλικίας και αναπηρίας. Ολες οι πολιτείες και επικράτειες της Αυτραλίας – εκτός απ΄τη ΝΝΟ και την Νότια Αυστραλία – διαθέτουν νομοθεσία που προστατεύει απ΄τις θρησκευτικές διακρίσεις.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο κ. Μόρισον είπε ότι το νομοσχέδιο είναι ισορροπημένο και δεν αφαιρεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.





"This bill is balanced and thoughtful. It does not take from the rights and freedoms of others, Mr Speaker. We do not seek to set one group of Australians against another, because to do so would diminish us all. It strengthens important freedoms that have been buffeted over recent years. The bill honours the mandate we have from the Australian people to protect Australians of faith and religion against discrimination."







Ωστόσο, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες υπερβαίνουν την νομοθεσία των πολιτειών και επικρατειών και, μεταξύ, άλλων επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις, τον αποκλεισμό ατόμων βάση της θρησκείας. Είναι ένα απ΄τα αμφιλεγόμενα σημεία του νομοσχεδίου το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Το νομοσχέδιο διατηρεί την διάταξη που δίνει το δικαίωμα στα θρησκευτικά ιδρύματα να δίνουν προτεραιότητα στην πρόσληψη ατόμων που ευθυγραμμίζονται με την πίστη τους.





Η ρύθμιση αυτή είχε ζητηθεί από οργανώσεις και φορείς, ανάμεσά τους και ιδιωτικά σχολεία που πιστεύουν ότι τα θρησκευτικά πιστεύω ενός ατόμου πρέπει να αποτελούν παράγοντα πρόσληψη δασκάλων.





Το νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα σε οίκους ευγηρίας που ανήκουν σε θρησκευτικές οργανώσεις και, παρομοίως, σε πάροχους στέγασης και υπηρεσιών αναπηρίας, να δώσουν προτεραιότητα στην πρόσληψη προσωπικού που ασπάζεται τα δικά τους θρησκευτικά πιστεύω.





Αναφέρει το νομοσχέδιο: «Δεν αποτελεί διάκριση για ένα θρησκευτικό νοσοκομείο, μονάδα περίθαλψης ηλικιωμένων, πάροχο στέγασης ή πάροχο υπηρεσιών αναπηρίας να επιδιώκει να διατηρήσει ένα θρησκευτικό ήθος μεταξύ του προσωπικού του λαμβάνοντας αποφάσεις που βασίζονται στην πίστη σε σχέση με την απασχόληση. Επομένως, μια τέτοια συμπεριφορά δεν είναι παράνομη».





Στις διατάξεις του νομοσχεδίου υπάρχει η ρύθμιση για τους θρησκευτικούς φορείς εκπαίδευσης, όπως τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, η οποία προβλέπει ότι θα «πρέπει να έχουν μια δημόσια διαθέσιμη πολιτική σε σχέση με τη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο της απασχόλησης».





Αναφέρει ακόμη ότι αυτοί οι θεσμοί δε θα παραβαίνουν τους νόμους τις πολιτείας ή της επικράτειας στην οποία λειτουργούν εάν: «δώσουν προτεραιότητα, καλή τη πίστη, σε άτομα που ακολουθούν ή ασκούν μια συγκεκριμένη θρησκευτική πεποίθηση ή δραστηριότητα».





Ένα άλλο σημείο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι η ρύθμιση η οποία προσφέρει προστασία στα άτομα που εκφράζουν ήπια ή «μετριασμένη» θρησκευτική άποψη. Αν η άποψη αυτή δεν υποκινεί το μίσος ή τη βία τότε δεν αποτελεί «ύβρη» (vilification) και επομένως δε θα υπάρξουν συνέπειες.





Ο Rodney Croome, πανεπιστημιακός δάσκαλος και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων LGBTQI είπε ότι το νομοσχέδιο επιτρέπει τις διακρίσεις στο όνομα της θρησκείας:





"Scott Morrison promised us a bill that would prevent discrimination against people because of their faith but instead what we have is a bill that allows discrimination in the name of faith. We've heard from the government that this is a controversial bill. In fact it is deeply flawed and it will roll back many existing discrimination protections for everyday Australians if it passes. The religious discrimination bill would take us back in time in Australia where it was okay to discriminate against and denigrate because they're different."