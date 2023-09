Παράρτημα του Ιδρύματος Ερευνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Μελβούρνη

Η ιδρυτική συνέλευση πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Μελβούρνη, όπου θα είναι η έδρα του παραρτήματος.





Ρόλο πρωτεργάτη (ένας από τους σκαπανείς, κατά την έκφρασή του) στην πρωτοβουλία αυτή έχει ο Καθηγητής Αναστάσιος Τάμης, ο οποίος μίλησε σχετικά στο Πρόγραμμά μας, SBS Greek.



Eleftherios Venizelos (1864-1936), Greek politician, served as Prime Minister 1910-1920 and 1928-1932. Credit: (c)Robert Hunt Library/MARY EVANS Picture Library Αναφέρθηκε στην λειτουργία και τις δραστηριότητες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Ελευθέριος κ. Βενιζέλος», και εξήγησε πως θα μπορεί το παράρτημα της Ωκεανίας να συμβάλλει στην ενίσχυση των σκοπών του ιδρύματος .





Επίσης, μας μίλησε για το πως εμφανίζεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος στον Τύπο της Αυστραλίας (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο) και την αυστραλιανή βιβλιογραφία γενικότερα.





Έλος αναφέρθηκε στους έως τώρα φορείς της πρωτοβουλία και εξήγησε ποιοι μπορούν να συνδράμουν ως μέλη (πρόσωπα και συλλογικότητες).





Πριν την ιδρυτική συνέλευση, οι διοργανωτές είχαν αποστείλει το ακόλουθο δελτίο Τύπου:

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»





ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ





Η Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» που εδρεύει στην πατρική Οικία-Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα των Χανίων αποφάσισε ομόφωνα να ιδρυθεί και να λειτουργήσει με έδρα τη Μελβούρνη, Παράρτημά του, με στόχο την μελέτη, έρευνα και προβολή του έργου και της εθνικής συμβολής του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου στην ευρύτερη περιοχή της Ωκεανίας και Αυστραλασίας. Με επιστολή του ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Νομικός, Ιστορικός και Συγγραφέας, κ. Νικόλαος Παπαδάκης-Παπαδής κάλεσε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, κ. Αντώνιο Τσουρδαλάκη να συνεργαστεί με επίλεκτα στελέχη του Ελληνισμού, ώστε να ιδρυθεί Παράρτημα του γνωστού για την εθνική και διεθνή δράση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος.





Η ιδρυτική Συνέλευση για την ίδρυση του Παραρτήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023, στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα Lyceum του Alphington Grammar School, 18 Old Heidelberg Road, Alphington. Στην ιστορική σύναξη για την ίδρυση του Παραρτήματος θα προσκληθούν να λάβουν μέρος στελέχη και ηγέτες της Ομογένειας, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, λογοτέχνες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Την Ίδρυση του Παραρτήματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» υποστηρίζουν η Ιερά Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, η Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ελληνικών Ερευνών, το Ελληνο-Αυστραλιανό Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας, η Κρητική Αδελφότητα Μελβούρνης, η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ο Κρητικός Σύλλογος της Νέας Νοτίου Ουαλίας και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Μελβούρνης.





«Η ίδρυση του Παραρτήματος «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει ως στόχο του να ενδυναμώσει τις Αυστραλο-Ελληνικές σχέσεις, να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας με τον ελλαδικό Ελληνισμό, και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδή, μελέτη και διάδοση των αξιών εκείνων της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της διασυμμαχικής φιλίας που χαρακτήριζαν την εθναρχική πολιτική και το όραμα του Ελευθερίου Βενιζέλου», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος, κ. Παπαδάκης.





« Η λειτουργία του Παραρτήματος θα έχει ως στόχο και την ενημέρωση και δημιουργία σχέσεων φιλίας με τους Αυστραλούς συμπολίτες μας, όχι μόνο με την Κρήτη και τον εθνικό οραματισμό του πλέον διορατικού και επικοινωνιακού Έλληνα πολιτικού και ευπατρίδη του 20 ου αιώνα, αλλά και να καταστεί ασπίδα της σύγχρονης Ελλάδας στις συγκαιρινές προκλήσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητών, κ. Α. Τσουρδαλάκης.





Eleftherios Venizelos (1864-1936), Greek politician, who served as Prime Minister 1910-1920 and 1928-1932. Seen here (left) on board the Hesperis at Salonika during the First World War, with General Panagiotis Danglis (1853-1924), Greek Minister for War, General Zimbrakakis and Admiral Coundouriotis. Credit: AAP/MARY EVANS/Robert Hunt Library/Imperial War Museum



Σε ανακοίνωσή του το ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει:





«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποτέλεσε ιδεολογία και κίνημα, πρότυπο ευαισθητοποιημένου Έλληνα πατριώτη, μπροστάρη της Ελλάδας στους αλυτρωτικούς της αγώνες, μοντέλο της πολιτικής επιστήμης και παράδειγμα προς μίμηση. Η ιστορία, η οποία ψύχραιμα αξιολογεί και κατατάσσει, τον ένταξε στη βαθμίδα του Εθνάρχου, του ιστορικού προσώπου που είναι πάνω από τη πολιτική ιδεολογία, τις πολιτικές παρατάξεις και τα κομματικά δρώμενα. Ο Βενιζέλος ανήκει σε όλους τους Έλληνες, όλων των παρατάξεων και των καιρών. Είναι το πρόσωπο που ενώνει, που καθοδηγεί, που δείχνει το χρέος μας απέναντι στην Ελλάδα, τη μάννα του πολιτισμού μας, την κοινή μας Μητρίδα».











ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ











Το Παράρτημα θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με έρευνες και τη μελέτη θεμάτων που αφορούν τον Βενιζέλο και την Εποχή του, όπως αυτά παρουσιάζονται στην αυστραλιανή βιβλιογραφία, στα αρχεία της Αυστραλίας και της Βρετανίας, στις ελληνόγλωσσες εφημερίδες της εποχής που κυκλοφορούσαν στο Σύδνεϋ, στη Βρισβάνη και στη Μελβούρνη. Θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ευρύτερης και αρτιότερης επίγνωσης και θα ευαισθητοποιήσει τους Αυστραλο-Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, τους φοιτητές της ιστορίας, τους εκπαιδευτικούς της ελληνικής γλώσσας, τους μαθητές, και όλους εκείνους που επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία της νεότερης Ελλάδος.





Το Παράρτημα θα αποτελέσει κέντρο τεκμηρίωσης και αναζήτησης δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και κέντρο αναφοράς σε θέματα που αφορούν τον Βενιζέλο και την Εποχή του. Θα μπορεί να συγκαλεί συνέδρια, να προσκαλεί διεθνείς προσωπικότητες, να οργανώνει μαθητικούς και φοιτητικούς διαγωνισμούς, να προβαίνει σε εκδόσεις, να καλλιεργεί την ελληνόγλωσση λογοτεχνία και να ενθαρρύνει έρευνες και μελέτες.





Θεμελιώδης στόχος του Παραρτήματος είναι να συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Ελλάδα, έχοντας ως βάση το υφιστάμενο Καταστατικό Λειτουργίας του και να αναλαμβάνει προγράμματα και δράσεις προς υλοποίηση σε στενή πάντα συνεργασία με τους λειτουργούς του Εθνικού Ιδρύματος στα Χανιά.





ΠΑΝΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





Στην ομάδα των ατόμων που ήδη μυήθηκαν, εργάσθηκαν ή αποδέχθηκαν και ενστερνίσθηκαν τα δρώμενα του Παραρτήματος και αποφάσισαν να καταστούν ενεργά μέλη του και να αγωνιστούν για τους σκοπούς του, συγκαταλέγονται άτομα από ολόκληρη την Αυστραλία. Προσωπικότητες από την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ανέλαβαν την ευθύνη να μελετήσουν και να συγκαλέσουν την Ιδρυτική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 8 Ιουνίου. Η πρώτη αυτή ομάδα των σκαπανέων-μελών που άτυπα ανέλαβαν δράση, για να φθάσουμε στην ιδρυτική συνέλευση, και θα πάρουν μέρος στις εργασίες της ίδρυσης του Παραρτήματος στο Alphington Grammar, είναι:





Antonis Tsourdalakis (Victoria) – President, Cretan Federation of Australia & N. Z and former President, World Council of Cretans





Christina Kotsifakis – Sarris (Victoria) – Director, Pelagos Partners





Aristea Konstantopoulou (Victoria) – Academic & Associate Accountant





Anastasios Μ. Tamis (Victoria) - [Prof. Dr] - Director, Australian Institute for Hellenic Studies, President Australian Institute of Macedonian Studies





Jim Papadimitriou (Victoria) – Secretary, Cretan Brotherhood of Melbourne, and former President of the Cretan Brotherhood of Melbourne





Dorothy Saristavros Di Battista (Victoria) – Civil Engineer





Kostas Paterakis (Victoria) – Community Media Journalist





Polychronis Koutsakis (Western Australia) – Writer & Associate Professor, Murdoch University





John Anictomatis AO (Northern Territory) – Honorary Consul General of Greece in Darwin & Former Chief Administrator of Northern Territory





Vrasidas Karalis (New South Wales) – [Prof. Dr] Head, Department of Modern Greek Studies, University of Sydney





Emmanuel Vitetzakis (New South Wales) – President, Cretan Association of NSW





George Neonakis (New Zealand) – Honorary Consul General of Greece in Wellington





Aggie Michelakis (Victoria) – President, Pancretan Association of Melbourne