Περίγελος η Αυστραλία για τη στάση της σε θέματα κλιματικής αλλαγής

Η αφίσα – παραπομπή στα εμβληματικά ζωάκια της Αυστραλίας αλλά, κυρίως, σ’ ένα απ΄τα σημεία προσέλκυσης τουριστών στη χώρα γνωστή ως «down under» αποτελούσε ράπισμα στη διεθνή σκηνή της στάσης της Αυστραλίας σε θέματα κλιματικής αλλαγής.





Δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα δέχεται αυστηρές επικρίσεις και λάβρα σχόλια από άτομα, φορείς και επιστήμονες εκτός των ορίων της.





Είναι το θέμα που «καίει» - κυριολεκτικά και μεταφορικά – και η αφίσα το κόστος της οποίας ανέρχονταν σε 140 χιλιάδες δολάρια είναι μια απόδειξη.

READ MORE Χιλιάδες πήραν μέρος στις διαμαρτυρίες των μαθητών για το κλίμα

Λίγες μέρες μετά ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσε ότι θα παραβρεθεί ο ίδιος στη σημαντική σύνοδο κορυφής για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη στα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πολιτική του έχει ως στόχο της τις μηδενικές εκπομπές αερίων άνθρακα έως το 2050 τη στιγμή που πολλές χώρες προσβλέπουν σε μηδενικές εκπομπές έως το 2030 – κάτι που δεν ξέφυγε της αφίσας για τα κοάλα που έλεγε «προσφορά περιορισμένου χρόνου»!





Σημειώνεται ότι η αφίσα ήταν πρωτοβουλία του Αυστραλού κωμικού Dan Ilic και την φιλοτέχνησε ο επίσης Αυστραλός καλλιτέχνης Nordacious.





O Scott Morrison, που δέχτηκε να πάει στην σύνοδο κορυφής της Γλασκώβης μετά από πολλές πιέσεις – και στο θέμα έπαιξε ρόλο και η κοινή γνώμη – συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις για την στάση του στο θέμα αυτό.





Σημερινό άρθρο μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας φέρει τον τίτλο «Η στάση του πρωθυπουργού στο κλίμα έχει αργήσει αλλά την καλωσορίζουμε. Τώρα χρειάζεται να πράξει περισσότερα».

READ MORE Αποφάση -σταθμός Αυστραλιανού δικαστηρίου για την κλιματική αλλαγή

Οι Πράσινοι, για μιά ακόμη φορά, τονίζουν ότι η σύνοδος της Γλασκώβης στοχεύει σε άμεση και ουσιαστική δράση έως το 2030 – όχι ως το 2050 - για να αποφευχθούν τα χειρότερα, όπως είπε πρόσφατα ο αρχηγός του κόμματος Adam Bandt:





"Delay is the new denial, the whole point of the Glasgow climate summit is to lift ambition now by 2030 before it's too late. If we don't cut pollution by 2030 then it will be too late to stop runaway climate change."





Η επίσπευση της παγκόσμιας δράσης για να βρεθεί λύση στην κλιματική κρίση απαιτεί την συναίνεση της παγκόσμιας κοινότητας και δεσμεύσεις απ΄τους ηγέτες, γι’ αυτό και η σύνοδος της Γλασκώβης είναι μείζον γεγονός.





Είναι όμως το σημείο που δημιουργεί ανησυχία στην Αυστραλία, καθώς αφενός οι στόχοι της κυβέρνησης αναφέρονται στο 2050 και αφετέρου δεν είναι γνωστό ακόμη αν και κατά πόσο το έτερον ήμισυ του κυβερνητικού συνασπισμού – οι Nationals δηλαδή – θα συμφωνήσουν στους μηδενικούς στόχους το 2050.

Με άλλα λόγια δεν είναι σίγουρο αν θα δεχθούν έναν στόχο που πολλές δυτικές χώρες το βλέπουν σαν «δώρον άδωρον». Μια στάση που οδηγεί ορισμένους σε δράση διαμαρτυρίας όπως η αφίσα στην Νέα Υόρκη, η νομική δράση μαθητριών εναντίον της κυβέρνησης και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι να διαδηλώνουν στην Αυστραλία απαιτώντας απ΄την κυβέρνηση να προστατεύσει το μέλλον τους.





Ένα μέλλον που οι Nationals προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν, όπως δήλωσε ο υπαρχηγός των Εθνικών και υπουργός Γεωργίας David Littleproud:





"We're trying to get our heads around it, move as quickly as we can, be respectful of the process, but also be pragmatic and I think the vast majority of the party room want to move forward but they want to make sure that we're securing regional Australia's future but we are also growing regional Australia's future."





Ακούστε ακόμη

READ MORE Oι κίνδυνοι για την Αυστραλία αν αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 3 βαθμούς Κελσίου