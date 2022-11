Κατά της συνταγματικής αναγνώρισης των ιθαγενών οι Εθνικοί

Η απόφαση των Εθνικών να μην στηρίξουν την θέσπιση Φωνής των Ιθαγενών στο Κοινοβούλιο και, κατά συνέπεια, την συνταγματική τους αναγνώριση δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένων των γενικότερων θέσεων των Εθνικών.





Συνέδεσαν την απόφασή τους με το «Κλείσιμο του Χάσματος» - το γνωστό μας ως «Closing the Gap”. Ενας όρος που αναφέρεται στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των ιθαγενών και του υπόλοιπου πληθυσμού της Αυστραλίας.





‘Οπως είπε ο αρχηγός των Εθνικών David Littleproud, η απόφαση του Κόμματος των Εθνικών βασίζεται στο ότι η Φωνή των Ιθαγενών στο Κοινοβούλιο δεν θα συμβάλει στο κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ των ιθαγενών και των υπόλοιπων Αυστραλών.





« Η θέση του Εθνικού Κόμματος είναι ότι δεν θα στηρίξουμε τον θεσμό της Φωνής των Ιθαγενών στο Κοινοβούλιο» είπε και συνέχισε «Πιστεύουμε ότι ενισχύουμε τις κατά τόπους κοινότητες των ιθαγενών δίνοντάς τους την εξουσία σε τοπικό επίπεδο, όχι δημιουργώντας ένα άλλο στρώμα [γραφειοκρατίας] στην Καμπέρα»:





"So, the National Party room has made a position we will not support the Voice to Parliament, we believe empowering local Indigenous communities, giving them the power at a local level, not creating another layer of [bureaucracy] in Canberra, but [give the] communities the opportunities those metropolitan Australian enjoy every day."





Οπως είπε ο κ. Littleproud, η θέση αυτή είναι απόρροια των διαβουλεύσεων που είχε το κόμμα του με πολλές κοινοτικές ομάδες της επαρχίας.





Μέσα απ΄τις διαβουλεύσεις αυτές κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θεσμός της Φωνής των Ιθαγενών δεν θα κλείσει το κενό, δεν θα εξαλείψη τις ανισότητες και κατά συνέπεια δεν θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητα της ζωής των Πρωτων Κατοίκων της Αυστραλίας.





Πρόταση μομφής κατά του Σκοτ Μορισον.





Η κυβέρνηση Αλμπανίζι κατέθεσε μομφή κατά του πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον όπως εξάλλου είχε προαναγγείλει χθες ο Ανθονι Αλμπανίζι.





Αφορμή για την πρόταση μομφής ήταν η έκθεση που προέκυψε απ΄την έρευνα της δικαστού Βιρτζίνια Μπελ στο θέμα των μυστικών αυτοδιορισμών του Σκοτ Μόρισον σε πέντε υπουργεία στην διάρκεια της πανδημίας και τι σημαίνει αυτό για την δημοκρατία και την υπεύθυνη διακυβέρνηση.





Η πρόταση μομφής δεν έχει νομικές επιπτώσεις στον πρωην πρωθυπουργό. Είναι όμως ένας τρόπος να εκφράσουν οι συνάδελφοί του την δυσαρέσκειά τους στο πρόσωπό του.