Κρούσμα σε γηροκομείο της Μελβούρνης, συνεχίζονται εντατικά οι εμβολιασμοί

Μια εργαζόμενη στον οίκο ευγηρίας Arcare Maidstone που βρίσκεται στη δυτική Μελβούρνη διαγνώστηκε με κορωνοϊό.





Μέχρι στιγμής, το κρούσμα είναι «ορφανό», δηλαδή δεν έχει βρεθεί η πηγή μόλυνσης κάτι που ερευνούν οι υπεύθυνοι ιχνηλάτησης κρουσμάτων.

Η εργαζόμενη δεν εμφάνισε συμπτώματα όταν εργάστηκε για τελευταία φορά στο γηροκομείο στις 27 Μαΐου και αργότερα βρέθηκε θετική στον ιό, ανακοίνωσε ο οίκος ευγηρίας.





Είχε ήδη λάβει την πρώτη δόση εμβολίου για τον κορωνοϊό, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της ιχνηλάτησης κρουσμάτων Τζερόμ Βάιμαρ.





Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα στη Βικτώρια που ανεβάζουν τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων στην πολιτεία σε 49, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε ξενοδοχείο καραντίνας.





Δύο από τις νέες επιβεβαιωμένες λοιμώξεις εντοπίστηκαν σε στενές επαφές υπαρχόντων κρουσμάτων και ήταν ήδη σε καραντίνα. Το τρίτο και τέταρτο κρούσματα συνδέονται με χώρους που είναι στον κατάλογο με τους 170 χώρους που αποτελούν εστίες μόλυνσης.





Τα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν έπειτα από τη διενέργεια 45.301 εξετάσεων για κορωνοϊό.

Η πορεία των εμβολιασμών

Χθες, Σάββατο, εμβολιάστηκαν 126,600 άτομα το Σάββατο σε όλη τη χώρα. Με τον σημερινό ρυθμό εμβολιασμών, που ανέρχεται σε περίπου 591.000 δόσεις την εβδομάδα, αν συνεχιστεί, ο πλήρης εμβολιασμός των ενήλικων κατοίκων της Αυστραλίας, που ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια, θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου 2022.





Μιλώντας στο ABC, ο υπουργός Τουρισμού και Εμπορίου, Ντιν Τίχαν, ρωτήθηκε αν η Αυστραλία εισήλθε σε έναν αγώνα, σε μια «κούρσα» για τον ταχύτερο δυνατό εμβολιασμού του πληθυσμού.





«Το Melbourne Cup είναι μια κούρσα! Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εμβολιαστούν όσο περισσότερα άτομα γίνεται. Χρειάστηκαν 47 μέρες για να γίνουν οι πρώτοι ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί. Το τελευταίο εκατομμύριο αυτών χρειάστηκε 13 ημέρες», δήλωσε ο κ. Τίχαν κάτι που συμφώνησε και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Μάικλ Μακκόρμακ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άντονι Αλμπανίζι, είπε ότι η δήλωση του κ. Τίχαν προκαλεί σύγχυση.

Οικονομική στήριξη επιχειρήσεων της Βικτώριας

Παράλληλα, με την ανακοίνωση των νέων κρουσμάτων στη Βικτώρια, η κυβέρνηση της Πολιτείας ανακοίνωσε πακέτο στήριξης προς τις πληγείσες από το lockdown επιχειρήσεις.





Το ποσό ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια και αφορά 90.000 επιχειρήσεις.





Πρόκειται για το πρώτο lockdown από τότε που διακόπηκε το πρόγραμμα επιδότησης μισθών JobKeeper της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.





Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζέιμς Μερλίνο ανακοίνωσε ότι θα χορηγηθούν επιχορηγήσεις 2500 δολαρίων σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια και καφετέριες, σε προμηθευτές λιανικού εμπορίου, σε χώρους φιλοξενίας και σε λιανικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν στην αγορά μη αναγκαία/βασικά προϊόντα.





Χώροι εστίασης με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και γευμάτων μπορούν να αιτηθούν επιχορήγησης ύψους 3500 δολαρίων.





Ο κ. Μερλίνο δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι κάτοικοι της Βικτώριας χρειάζονται υποστήριξη.

Ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ενίσχυσης των εργαζομένων η οποία, σύμφωνα με τον κ. Μερλίνο, απάντησε αρνητικά στο αίτημα της κυβέρνησης της Βικτώριας.





Ο κ. Τίχαν, ερωτηθείς στην εκπομπή Insiders του ABC, πώς σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει τους περιστασιακά εργαζόμενους (casual) της Βικτώριας, ζήτησε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Centrelink.





«Αν έχετε χάσει εισοδήματα μιας εβδομάδας εργασίας ή εάν δεν έχετε εργασία για δύο εβδομάδες, τότε μπορεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να λάβετε έκτακτη οικονομική βοήθεια», είπε ο υπουργός Εμπορίου.





Σύμφωνα με τον ιστότοπο των Κοινωνικών Υπηρεσιών Αυστραλίας (Services Australia), μόνο τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα ή αυτο-απομόνωση, ή που φροντίζουν κάποιον άτομα σε καραντίνα ή αυτο-απομόνωση, πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική στήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.





Ο υπουργός Οικονομίας της Βικτώριας, Τιμ Πάλλας εξέφρασε την απογοήτευσή του για την στάση της κυβέρνησης Μόρρισον.





«Είμαι θυμωμένος και απογοητευμένος επειδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάνει λόγο για συνεργασία, αλλά δεν προσφέρει τίποτα σε πραγματικούς όρους για τους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο».





Ο κ. Πάλλας είπε ότι η Κοινοπολιτεία συμφώνησε να μην φορολογήσει τις πληρωμές που θα προσέφει η κυβέρνηση της Βικτώριας στις επιχειρήσεις.

Ετοιμάζεται «Οδικός Χάρτης» για άνοιγμα των διεθνών συνόρων

Τέλος, στο ζήτημα του ανοίγματων των διεθνών συνόρων, ο κ. Τίχαν δήλωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την κατάρτιση ενός «οδικού χάρτη» το οποίο εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο.





«Αν και η κυβέρνηση εργάστηκε για το άνοιγμα των συνόρων με την Σιγκαπούρη, με τον ίδιο τρόπο που συνέβη με την Νέα Ζηλανδία, η πορεία της πανδημίας στην ασιατική χώρα δεν μας επέτρεψε να κάνουμε κάτι τέτοιο».





Παρακάτω οι νέες εστίες μόλυνσης της Βικτώριας που αναλοινώθηκαν σήμερα:

Tier 1 COVID exposure sites: The advice for Tier 1 sites is to get tested immediately and quarantine for 14 days from exposure.





Wednesday, May 26





NEW: Yokozuna, Chadstone Shopping Centre, 1341 Dandenong Road, Chadstone, between 11:30am and 12:00pm





NEW: Metricon Homes Kalkallo-Cloverton Display Homes, 24 Design Way, Kalkallo, between 2:25pm and 5:28pm





Friday, May 28





NEW: Woolworths, 117 Acland Street, St Kilda from 5:00pm to 5:30pm



Thursday, May 27





NEW: Woolworths, 64 Fitzroy Street, St Kilda from 3:00pm to 3:30pm





NEW: McDonalds St Kilda, 32 The Esplanade, St Kilda from 4:10pm to 4:40pm



Wednesday, May 26





NEW: Chadstone Shopping Centre, 1341 Dandenong Road, Chadstone, from 11:30am to 2:00pm





NEW: Optus, Shop B311, Chadstone Shopping Centre, 1341 Dandenong Road, Chadstone, from 12:00pm to 12:40pm





NEW: Bakers Delight, Chadstone Shopping Centre, 247C/ 1341 Dandenong Road, Chadstone, from 12:40pm to 12:45pm





NEW: Woolworths, Chadstone Shopping Centre, 1341 Dandenong Road, Chadstone, from 12:40pm to 12:45pm



Tuesday, May 25





NEW: Pacific Epping Plaza - Cotton On, Edge, Valleygirl, Supre and Boost Juice, 571 - 583 High Street, Epping from 10:05am to 11:45am





NEW: La Trobe University library, all levels except level 1, Plenty Road & Kingsbury Drive, Bundoora, from 11:45am to 2:30pm





NEW: Caltex Mernda, 1631W Plenty Road, Mernda from 11:30am to 12:10pm



Chemist Warehouse Greenvale, Shop 4, 212-220 Greenvale Drive, Greenvale from 12:50pm to 1:30pm





Monday, May 24





NEW: 7-Eleven Thomastown North, cnr Edgars Road and Main Street, Thomastown, from 11:00am to 11:45am





NEW: Supa IGA Thomastown, 122 Main Street, Thomastown from 11:10am to 11:50am





Sunday, May 23





NEW: Forvic Asian Supermarket, 251 Malvern Road, South Yarra, from 5:00pm to 6:00pm





Saturday, May 22





NEW: Chemist Warehouse Mickleham, 250 - 270 Donnybrook Road, Mickleham from 1:45pm to 2:45pm





Tier 3 COVID exposure sites:





The advice for Tier 3 sites is to monitor for symptoms and if symptoms develop, immediately get tested and isolate until you receive a negative test.





Thursday, May 27





NEW: KFC, 70A Acland Street, St Kilda, between 4:20pm and 4:50pm