Eννέα νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι στη Νέα Ζηλανδία

Ο κυκλώνας Γκαμπριέλ πέρασε αλλά οι καταστροφές που προκάλεσε μένουν, και ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει.





Μέχρι στιγμής εννέα άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Νέα Ζηλανδία λίγες μέρες μετά τις πλημμύρες σε μια απ΄τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας που στοίχησαν τη ζωή σε τέσσερα άτομα.





Πάνω από τεσσεράμιση χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται ενώ απ΄τα σπίτια τους έχουν απομακρυνθεί πάνω από 10 χιλιάδες άνθρωποι.





Μεγάλες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε άλλα σημεία σημειώνονται επικίνδυνες λασποροές. Τα νερά παράσυραν αγροτόσπιτα, ζώα εκτροφής και γέφυρες ενώ πάμπολοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να σκαρβαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους για να γλυτώσουν.





Εκατοντάδες κοινότητες παραμένουν αποκομμένες στο Βόρειο Νησί.





Αντιμετωπίζουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τις επικοινωνίες - γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο τόσο των εντοπισμό αγνοουμένων όσο και την διάσωση ανθρώπων.





Η Αστυνομία πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι στις προσπάθειες εντοπισμού ατόμων που δεν εχουν επικοινωνήσει με τους δικούς τους για μέρες, όπως είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Andrew Coster:



[["We have had roughly 4,500 people reported uncontactable. And look, there is always the possibility that we will find more people who have suffered in this situation."]]





Ο πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς έκανε λόγο για «τη χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων δεκαετιών στη Νέα Ζηλανδία και προειδοποίησε ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί,