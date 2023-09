Σε ξενοδοχείο παράτυπων μεταναστών κρατείται ο Τζόκοβιτς

Έως τη Δευτέρα (10/1/22) έδωσε περιθώριο στο Νόβακ Τζόκοβιτς να παραμείνει στην Αυστραλία, δικαστήριο της Μελβούρνης. Η απόφαση εκδόθηκε χθες όταν η νομική ομάδα του Σέρβου πρωταθλητή κατέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Συνόρων για ακύρωση της βίζας του. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόκοβιτς είναι ανεμβολίαστος και έλαβε ιατρική εξαίρεση προκειμένου να πάρει μέρος στη διοργάνωση αντισφαίρισης Australian Open.





O Tζόκοβιτς έφτασε στη Μελβούρνη αργά το βράδυ της Τετάρτης και αναγκάστηκε να παραμείνει για ώρες στο αεροδρόμιο καθώς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συνόρων, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου δεδομένου ότι του είχε χορηγηθεί βίζα εισόδου στην Αυστραλία μετά την ιατρική εξαίρεση που έλαβε. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί απ΄τις αρχές επρόκειτο για γραφειοκρατικό λάθος απ΄την ομάδα του Τζόκοβιτς.

Ο Τζόκοβιτς χθες το απόγευμα μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο παράτυπων μεταναστών στο κεντρικό προάστιο Carlton της Μελβούρνης ενώ η υπόθεση της βίζας του όδευε προς το δικαστήριο. Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον διάσημο τενίστα, εννέα φορές νικητή του Australian Open, να μείνει στο σπίτι που νοίκιασε για την παραμονή του στην Αυστραλία.





Η νομική ομάδα του Τζόκοβιτς άσκησε έφεση στην απόφαση των αρχών για ακύρωση της βίζας. Το δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση για την απέλαση ή αποδοχή της βίζας του Τζόκοβιτς τη Δευτέρα και ως τότε ο διάσημος τενίστας θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα στο ξενοδοχείο Park Hotel της Μελβούρνης όπου φιλοξενούνται και άλλοι παράτυποι μετανάστες και άτομα που ζητούν άσυλο στην Αυστραλία.

Η Karen Andrews, υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, μιλώντας σήμερα στο ABC είπε ότι ο Τζόκοβιτς δεν είναι κρατούμενος και ότι μπορεί να φύγει απ’ τη χώρα όποτε το θελήσει:





"Mr. Djokovic is not being held captive in Australia. He is free to leave at any time that he chooses to do so and Border Force will actually facilitate that.....Yes, there was a visa issued, that is actually not the issue. It is the second part of that process, which is the specific entry requirements to be able to cross Australia's border and to enter Australia lawfully."





Το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις – τουλάχιστον στη Σερβία. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Τζόκοβιτς και ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το θέμα για πολιτικούς σκοπούς.





Ο Σκοτ Μόρισον ερωτηθείς σε συνέντευξη τύπου χθες για την υπόθεση Τζόκοβιτς είπε ότι «οι κανόνες είναι κανόνες – κυρίως όταν πρόκειται για την προστασία των συνόρων». Ο ίδιος είπε ακόμη ότι γνωρίζει ότι έγιναν διαβήματα απ΄τη Σερβία προς την Αυστραλία για την υπόθεση Τζόκοβιτς.