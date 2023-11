Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το lockdown στις πολυκατοικίες δημόσιας στέγασης, υποστηρίζει η Συνήγορος του Πολίτη

Η πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώριας παραβίασε τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν επέβαλλε λοκντανουν σε εννέα πολυκατοικίες δημόσιας στέγασης στη Μελβούρνη στις αρχές Ιουλίου.





Η έκθεση της Deborah Glass, Συμβούλου του Πολιτη, με τα πορίσματα της έρευνας στο θέμα αυτό κατατέθηκε σήμερα στη βουλή της Βικτώριας.





Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η ξαφνική απόφαση για άμεσο λόκνταουν στις πολυκατοικίες δημόσιας στέγασης, υποστηρίζει η Συνήγορος του Πολίτη

Η έκθεση αναφέρει ότι η απόφαση δε βασίστηκε σε ιατρική συμβουλή

Η πολιτειακή κυβέρνηση της Βικτώριας πρέπει να ζητήσει συγγνώμη απ΄τους κατοίκους των πολυκατοικιών, υποστηρίζει η Συνήγορος του Πολίτη

Η κ. Γκλας στην έκθεσή της αναφέρει ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχου υγείας είχαν συμφωνήσει ότι το λοκνταουν των εργατικών κατοικιών στα προάστια Flemington και North Melbourne ήταν απαραίτητο για τον έλεγχο της διασποράς του ιού. Το λοκνταουν θα άρχιζε την επόμενη ημέρα, Κυριακή 5 Ιουλίου. Αυτό θα του έδινε χρόνο να διευθετήσουν τα διάφορα ζητήματα που συνοδεύουν ένα λοκνταουν το οποίο θα επηρέαζε χιλιάδες ανθρώπους.





Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βικτώριας ανακοίνωσε το Σάββατο 4 Ιουλίου ότι το λοκνταουν ξεκινά αμέσως και χωρίς καθυστέρηση.

Ο εκτελών χρέη ανώτατου Συμβούλου Υγείας είχε μόλις 15 λεπτά πριν από τη συνέντευξη τύπου για να εξετάσει τα ζητήματα και να υπογράψει τις οδηγίες για το λοκνταουν, είπε η κ. Glass.





Η έρευνα διαπίστωσε ότι το λοκντουαν, το οποίο διήρκησε πέντε μέρες στις οκτώ από τις εννέα πολυκατοικές, ήταν δικαιολογημένο.





Ωστόσο, αναφέρει η έκθεση η χρονική στιγμή του λοκντουαν δεν βασίστηκε σε άμεσες συμβουλές για τη δημόσια υγεία.





«Το λοκνταουν ήταν επιτυχές στο να περιορίσει τη διασπορά του ιού στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες» είπε η κ. Γκλας και συνέχισε « Κατά τη γνώμη μου, η εσπευσμένη αυτή κίνηση δεν συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αξιοπρεπούς μεταχείρισης όταν περιορίζεται η ελευθερία τους».





Η κ. Γκλας είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση δε θα πρέπει να απολογηθεί για το ότι έλαβε απαραίτητες και δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει την πανδημία αλλά η 'βεβιασμένη' – όπως τη χαρακτήρισε – κίνηση για το συγκεκριμένο λοκνταουν 'δεν φαίνεται να στηρίζεται σε ιατρική συμβουλή'.





Η κ. Γκλας είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση δε θα πρέπει να απολογηθεί για το ότι έλαβε απαραίτητες και δύσκολες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει την πανδημία αλλά η ‘βεβιασμένη’ – όπως τη χαρακτήρισε – κίνηση για το συγκεκριμένο λοκνταουν ‘δεν φαίνεται να στηρίζεται σε ιατρική συμβουλή’.





O υπουργός στέγασης Richard Wynne υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της κυβέρνησης λέγοντας ότι οι κινήσεις της έσωσαν ζωές:





"The health advice was that we needed to intervene and the government made a decision to intervene as early as possible. Reporter: "Not based on any advice?" Wynne: "Well it was based, of course it was based on advice, it was based on the advice, the deputy chief health officer was absolutely terrified." Reporter: "Was it based on emotional words but not on the actual advice that was given?" Wynne: "Not at all. Not emotional words at all. On the evidence of the deputy chief health officer herself."





Η κ. Γκλας είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη απ΄τους κατοίκους των εννέα πολυκατοικιών για τις επιζήμιες συνέπειες της απόφασής της να προχωρήσει σε εσπευσμένο λοκνταουν.





