Στο μικροσκόπιο η διαδικασία πρόσληψης Μπαριλάρο για θέση 500,000

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής η οποία εξετάζει το θέμα του διορισμού του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού της πολιτείας John Barilaro στην θέση του επιτρόπου εμπορίου της ΝΝΟ στην Αμερική.





Κύρια σημεία





Ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης της πρόσληψης Μπαριλάρο για την θέση του επιτρόπου εμπορίου της ΝΝΟ στην Αμερική

Για την θέση είχε επιλεγεί άλλη υποψήφια στην οποία είχε ανακοινωθεί ότι ήταν η επιτυχούσα

Σύμβουλςο του γραφείου του κ. Μπαριλάρο είχε σταματήσει την διαδικασία πρόσληψης

Την επόμενη μέρα ο Τζον Μπαριλάρο παραιτήθηκε από υπουργός ευμποριου

O κ. Μπαριλάρο έως πριν λίγους μήνες εκτός από αναπληρωτής πρωθυπουργός της ΝΝΟ ήταν και αρχηγός των Εθνικών στην πολιτεία. Κατείχε επίσης το χαρτοφυλάκιο του υπουργού εμπορίου.





Πριν δύο περίπου εβδομάδες έγινε γνωστό ότι διορίστηκε στην θέση του επιτρόπου εμπορίου της ΝΝΟ με γραφείο στη Νέα Υόρκη και αμοιβή πεντακοσίων χιλιάδων δολλαρίων.





Σήμερα, στην διάρκεια της πρώτης μέρας των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής, η επιτροπή άκουσε ότι το γραφείο του υπουργού εμπορίου επί υπουργίας Τζον Μπαριλάρο, εξέτασε την πιθανότητα αλλαγής της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για την θέση του επιτρόπου εμπορίου.





Οπως είπε σήμερα η Amy Brown, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Investment NSW και υπεύθυνη για την επιλογή υποψηφίων, στην διάρκεια της κατάθεσής της στην επιτροπή, είπε ότι το ερώτημα αυτό ήρθε από σύμβουλο του γραφείου του κ.Μπαριλάρο και οδήγησε στο να σταματήσει η διαδικασία επιλογής για αρκετές θέσεις στον χώρο του εμπορίου.





Η ίδια είπε ακόμη ότι η ερώτηση ήταν αν αντί για διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις αυτές θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με διορισμό απ΄τον αρμόδιο υπουργό.





«Σ’ αυτή την περίπτωση, ο αρμόδιος υπουργός είναι ο υπουργός εμπορίου» είπε η κ. Μπράουν στην κατάθεσή της σήμερα.





Την επόμενη μέρα, της διακοπής της διαδικασίας επιλογής, ο κ. Μπαριλάρο ανακοίνωσε την παραίτησή του.





Τελικά η διαδικασία για την πλήρωση αυτών των θέσεων δεν μετατράπηκε σε υπουργικό διορισμό.





Η κ. Μπράουν στην κατάθεσή της είπε οτι «υπάρχει σύγχυση» σχετικά με το πως γίνεται η πλήρωση αυτών των θέσεων.





Δήλωσε ακόμη ότι δεν μετανιώνει που ενέκρινε την επιλογή του Μπαριλάρο για τον ρόλο του ανώτατου επιτρόπου εμπορίου και ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η σωστή: